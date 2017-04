Neumarkter Comerzbank hat Kunden gewonnen

Örtliche Niederlassung setzt auf weiteres Wachstum - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Commerzbank setzt in Neumarkt auf weiteres Wachstum. Das Rezept: Persönliche Beratung und ein kostenloses Girokonto.

Niederlassungsleiter Michael Krauß und Filialdirektor Markus Schmidt. © Foto: hoe



Niederlassungsleiter Michael Krauß und Filialdirektor Markus Schmidt. Foto: Foto: hoe



Derzeit betreuen die elf Mitarbeiter der Filiale in Neumarkt 6 900 Privat- und Geschäftskunden. "Im vergangenen Jahr haben wir 280 Kunden netto gewonnen", sagt Filialdirektor Markus Schmidt. Ein wichtiges Argument für die Neu-Kunden: Das Girokonto ist bei der Commerzbank weiterhin kostenlos.

Mit zwei Aktionen und Wechselprämien hat die Commerzbank gezielt für das kostenfreie Girokonto geworben. Im Dezember galt dieses Angebot für Online-Kunden, im März musste der Abschluss in der Filiale erfolgen. Es war auch ein Test: Wohin geht der Markt, will der Kunde eher Online-Banking oder die klassische Filiale?

Wobei die Commerzbank nicht als Billigheimer punkten möchte, sondern durch gute Beratung. Dabei erhofft man sich auch unfreiwillige Unterstützung von den Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die ihr engmaschiges Filialnetz immer weiter lockern. Die Kunden aus den Dörfern müssen nun auf jeden Fall in die Kreisstadt fahren. "Wir bieten ihnen einen Anreiz, das Geldinstitut zu wechseln", sagt Michael Krauß, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden. Im Kreditgeschäft hat die Commerzbank Neumarkt ebenfalls zugelegt. Bei den Konsumentenkrediten stieg das Neuvolumen um eine Million Euro, bei den Immobilienfinanzierungen um 26 Millionen Euro. Rechnet man die abgelösten Kredite heraus, bleibt ein Anstieg von 71 Millionen Euro auf 86 Millionen Euro, ein Plus von 22 Prozent.

Dabei setzt die Commerzbank auf ein weiteres Wachstum bei den Immobilienkrediten, nicht zuletzt durch zunehmende Digitalisierung. Seit diesem Monat kann der Kunde über eine App sich ein erstes Angebot auf sein Smartphone holen. Grundlage ist eine Bewertung des Objekts über die Datenbank von Immobilienscout24 und eine Schufa-Abfrage.

Noch ist das Ergebnis eine Finanzierungszusage für den Makler. "Doch in etwa zwölf Monaten wird ein verbindliches Kreditangebot auf diesem Weg möglich sein", sagt Krauß, der keine Immobilienblase sieht. "Es gibt gerade auf dem Land vernünftige Objekte zu vernünftigen Preisen", sagt Krauß.

Die niedrigen Zinsen freuen den Kreditnehmer, nagen aber an den Erträgen der Sparer. Entsprechend hat das Wertpapiergeschäft zugelegt. Sieben Millionen Euro legten die Kunden der Commerzbank Neumarkt im vergangenen Jahr neu an. "Dividende ist der neue Zins", sagt Filialdirektor Schmidt. Er will den Wachstumskurs fortsetzen. Bis zum Jahresende soll die Zahl der Kunden auf über 7000 steigen, die Volumina im Kredit- und Wertpapiergeschäft auf jeweils über 100 Millionen Euro.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail