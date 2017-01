Neumarkter Corpus Christi-Bruderschaft feiert Titularfest

Die Bruderschaft ist eine der ältesten Vereinigungen Neumarkts - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Die Corpus Christi Bruderschaft an der Hofkirche ist einer der ältesten Vereine von Neumarkt. Gegründet am 12. März 1628 feiert diese geistliche Bruderschaft, der auch viele Frauen angehören, ihr Titularfest an diesem Sonntag, 8. Januar.

Präses Richard Distler wird um 9 Uhr die Festmesse zelebrieren. Nachmittags um 14 ist eine feierliche Weihnachtsvesper mit der Männerschola und einer eucharistischen Prozession durch die Hofkirche. Anschließend trifft sich das Consilium, also der Vorstand, unter der Leitung von Präfekt Richard Wittmann.

Die Bruderschaft zählt derzeit 320 Mitglieder. Sie hat vor allem eine geistliche Zielsetzung. Sie dient der Verehrung des Leibes Christi im Altarsakrament. Die Gründung erfolgte im Zuge der Gegenreformation. Es waren vor allem die Neumarkter Kapuzinermönche, die es sich zur Aufgabe machten, durch eine gute Seelsorge die Gläubigen im Glauben zu bestärken. Eine Aufgabe war die Förderung des Passionsspiels, das es heute noch gibt, die Wiedereinführung der Fronleichnamsprozession und im Jahr 1733 die Begründung des 40-stündigen Gebets alljährlich drei Tage vor dem Aschermittwoch.

Die Monstranz wurde feierlich durch die Hofkirche getragen. Dort feierten die Mitglieder der Corpus Christi Bruderschaft das Titularfest und eine Weihnachtsvesper. © Horst Linke



Auch Bürgermeister und Ratsherrn unterstützten diese Erneuerung und übernahmen Ämter im Consilium. Auch heute kann jeder Katholik der Bruderschaft beitreten. Der Jahresbeitrag ist äußerst gering und dient der Restaurierung liturgischer Geräte und Gewänder. In den letzten Jahren wurde der Fronleichnamshimmel renoviert und Kelche wurden neu vergoldet. Für jedes verstorbene Mitglied wird eine Seelenmesse gefeiert.

