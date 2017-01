Neumarkter Dekan geht im September in den Ruhestand

Monsignore Richard Distler "verlängert" ab Februar als Pfarradministrator - vor 58 Minuten

NEUMARKT - Dekan Monsignore Richard Distler, Pfarrer der Pfarrei Zu Unserer Lieben Frau (Hofpfarrei) in Neumarkt, wird zum 1. September 2017 in den Ruhestand treten.

Monsignore Richard Distler geht nach 24 Jahren an der Spitze des Neumarkter Dekanats im kommenden Sommer in den Ruhestand. Foto: Andre De Geare



Ein entsprechendes Gesuch hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mit Wirkung vom 31. Januar angenommen und ihn bis zum Eintritt in den Ruhestand zum Pfarradministrator seiner bisherigen Pfarrei ernannt.

Richard Distler wird damit bis zum Ruhestand weiterhin seine Aufgaben in der Pfarrei und als Dekan wahrnehmen. Die Pfarrstelle der Hofpfarrei wird zur Wiederbesetzung im Pastoralblatt des Bistums Eichstätt ausgeschrieben.

Dekan Monsignore Richard Distler wurde 1972 in Ingolstadt zum Priester geweiht und war nach einigen Vertretungen zweiter Kaplan in Hilpoltstein und Kaplan in der Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit in Nürnberg. 1974 wurde er Direktor im Studienseminar St. Richard in Eichstätt.

Ab 1980 war Distler Pfarrer in Hitzhofen, ab 1984 zusätzlich auch in Hofstetten. Von 1986 bis 1989 fungierte er zugleich als Kammerer des Dekanates Gaimersheim.

Seit 1989 ist er Pfarrer in der Pfarrei Zu Unserer Lieben Frau in Neumarkt und seit 1993 auch Dekan des Dekanates Neumarkt.

nn