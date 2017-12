Neumarkter Drogenkurier führte LKA zu "El Maestro"

NEUMARKT - "El Maestro" lautet der Codename für den größten Rauschgiftfall, den das Bayerische Landeskriminalamt geklärt hat. Der entscheidende Hinweis auf den Drogenring kam aus Neumarkt.

Im Dezember 2014 nahm die Polizei einen Neumarkter fest und durchsuchte sein Haus. Die Aktion war der Ausgangspunkt für einen großen Schlag gegen den Drogenhandel. © Foto: Fellner



Vor drei Jahren hatte die Polizei einen Mann verhaftet, der als Drogenkurier tätig war.

Insgesamt 740 Kilogramm Haschisch im Marktwert von rund einer Million Euro hatte er nach Österreich geschmuggelt, befand das Landgericht Nürnberg-Fürth und verurteilte den damals 56-Jährigen im März 2016 zu einer langjährigen Haftstrafe .

Weitere Spuren

Der Polizeizugriff in Neumarkt brachte die Drogenfahnder der Kripo auf weitere Spuren, die schließlich zu einem Drahtzieher im Hintergrund führten.

"Die Verhaftung im Jahr 2014 in Neumarkt hat den Stein ins Rollen gebracht", sagt ein Sprecher des Landeskriminalamtes auf Anfrage der Neumarkter Nachrichten.

Fünf Tonnen Haschisch und Marihuan, mehr als eine halbe Million Euro, 20 Kilogramm Silber, dazu Autos und Boote beschlagnahmte die Polizei. Es ist die beeindruckende Ausbeute der bis nach Afrika reichenden Ermittlungen, bei denen Polizisten und Staatsanwälte aus Spanien, Frankreich, Italien Österreich und Deutschland zusammenarbeiteten.

Am Ende stand einer der größten Schläge gegen die internationale Rauschgiftkriminalität, teilt das LKA mit. Einer der ganz großen Drahtzieher im Hintergrund soll ein deutscher Schreinermeister sein, der in Spanien lebt.

Anhänger umgebaut

Weitere Einzelheiten gab das LKA noch nicht bekannt. Am Freitag will man bei einer Pressekonferenz ausführlich über den Fall berichten. Dann wollen die Ermittler unter anderem einen handelsüblichen Auto-Anhänger präsentieren, der zu einem Drogenversteck umgebaut wurde. So konnte die illegale Ware unauffällig auf den europäischen Fernstraßen transportiert werden.

