Neumarkter Einzelhandel will Publikum anlocken

Aktion "Heimatshoppen" bietet Führungen hinter die Kulissen an und belohnt Einkäufer - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Durch die belebte Innenstadt flanieren, ein Eis essen, Bekannte treffen, Besorgungen machen – die meisten Leute wünschen sich eine lebendige Innenstadt. Gleichzeitig wird immer mehr online gekauft, was viele Innenstädte bedroht. Die IHK Regensburg will dagegen in Neumarkt ein Zeichen setzen.

Josef Achatz, Bezirksvorsitzender Niederbayern-Oberpfalz des Handelsverbandes Bayern, Dr. Matthias Segerer, Bereichsleiter Verkehr, Handel und Stadtentwicklung der IHK Regensburg, Oberbürgermeister Thomas Thumann und Christian Eisner, Geschäftsführer Aktives Neumarkt, freuen sich aufs „Heimatshoppen“. Maria Segat © Foto:



Bei der Aktion "Heimatshoppen" vom 6. bis 15. September soll es darum gehen, die Menschen wieder für den Einzelhandel in ihrer eigenen Stadt zu sensibilisieren. Gerade hier in Neumarkt gebe es eine große Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten und viel Fachkompetenz in der Beratung, sagt Christian Eisner, Geschäftsführer von Aktives Neumarkt.

Genau das wolle man wieder mehr in den Fokus rücken. Und zwar bewusst jetzt, da die Innenstadt noch vielfältig und belebt sei und nicht erst, wenn man durch den wachsenden Onlinehandel in eine Schieflage geraten sei. Auch Oberbürgermeister Thomas Thumann, der das Projekt unterstützt, ist überzeugt: "Wir gehen das Thema jetzt an, auch wenn es in Neumarkt noch nicht brennt".

Bewusstsein schärfen

An einem Infostand auf dem Wochenmarkt sollen Besucher am 8. September über das Projekt "Heimatshoppen" aufgeklärt werden. Außerdem finden am gleichen Tag in den Geschäften der Klostergasse Aktionen wie zum Beispiel Führungen hinter den Kulissen statt. Im gesamten Zeitraum der Aktion sollen die Kunden der Neumarkter Geschäfte außerdem für ihre regionalen Einkäufe belohnt werden.

Wer zwischen dem 6. und 15. September in Neumarkter Geschäften einkauft und die Kassenbons aufbewahrt, kann ab einem Einkaufswert von 100 Euro an einer Verlosung teilnehmen: Die Waren werden auf einem runden Einkaufszettel der Aktion notiert, zu gewinnen gibt es Gutscheine für Neumarkter Geschäfte.

"Letztlich bestimmt der Kunde, wo er einkauft", sagt Dr. Matthias Segerer von der IHK Regensburg, "aber wir glauben, wenn er mehr Hintergrundwissen zum Einzelhandel in seiner Stadt hat, fällt er vielleicht eine bewusstere Entscheidung".

