Neumarkter Elementeläufer waren wieder in ihrem Element

420 Teilnehmer beim spektakulären Hindernislauf - Schaumbad im Ziel - vor 47 Minuten

NEUMARKT - Über Reifenberge und durch schmale Tunnel: 420 Läuferinnen und Läufer gingen am Samstagnachmittag in Neumarkt die sechs oder elf Kilometer lange Herausforderung "Elementelauf" an.

Die erste Herausfroderung beim zweiten Neumarkter Elementelauf: Hinter dem Neuen Markt erwartete die Läufer ein tückischer Reifenberg. © Nicolas Damm



Im Ziel erwartete diejenigen, die alle Hürden gemeistert hatten, ein Schaumbad als Krönung. In den ein bis zwei Stunden davor hatten die Elementeläufer wie schon bei der Premiere im Vorjahr allerlei feuchte, hohe und schweißtreibende Hürden zu überwinden.

Sie mussten wieder durch den LGS-See waten, sich auf Slacklines über den Kanal hangeln, Strohballen erklimmen, dann zurück durch den Kanal schwimmen - und dazwischen laufen, laufen, laufen. Umso glücklicher wurden die Gesichter, als das Ziel vor dem Neumarkter Rathaus auftauchte.

Fazit: Das war wieder ein Riesenspaß. Und am Sonntag folgt dann der eigentliche Neumarkter Stadtlauf. Es ist schon der 19. und wieder werden über 2000 Teilnehmer zum dem Megaevent erwartet. Sie dürfen auf ein ideales Läuferwetter hoffen.