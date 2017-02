Neumarkter erfolgreich bei "Jugend forscht"

NEUMARKT - Großer Erfolg für die Schüler und Azubis aus dem Landkreis Neumarkt: Gleich vier Gruppen sind unter den Siegern beim Regionalwettbewerb "Jugend forscht" oder haben einen der Sonderpreise abgeräumt.

So sehen Regionalsieger aus: Gestern kürte die Jury die besten Projekte, darunter auch zahlreiche aus Neumarkt. © Foto: Günter Distler



Die Jury hatte die Qual der Wahl: 152 Kinder und Jugendliche aus der Oberpfalz präsentierten an zwei Tagen in der Kleinen Jurahalle 83 Projekte in sieben naturwissenschaftlichen Fachbereichen. Gestern wurden die Sieger gekürt.

So konnten in der Kategorie "Schüler experimentieren", Fachgebiet Biologie, Darja Prieb und Antonia Hierl vom Willibald-Gluck-Gymnasium mit ihren Experimenten mit fleischfressenden Pflanzen überzeugen. Im Fachgebiet Physik wurden Norah Ehrenberger, Anina Englert und Luana Dallhammer, ebenfalls vom WGG, Regionalsieger. Sie hatte diverse Versuche rund ums Gummibärchen durchgeführt.

Absturzsicherung für Silos

Auch die Pfleiderer-Azubis Christoph Hecker, Jakob Götz und Florian Otto schafften es in der Kategorie "Jugend forscht", Fachgebiet Arbeitswelt, mit ihrer Absturzsicherung für Fahrsilos aufs Siegertreppchen. Dafür wurden sie auch noch mit einem Sonderpreis ausgezeichnet: Sie dürfen ihre Innovation bei der Erfindermesse iENA in Nürnberg präsentieren.

Dort werden auch Johannes Bernreuther, Maximilian Waffler und Jonas Bernreiter, angehende Konstruktionsmechaniker bei Pfleiderer beziehungsweise Europoles, mit einem Stand vertreten sein. Für ihre Blechspannvorrichtung, die Metallbohren sicherer macht, heimsten sie ebenfalls den iENA-Sonderpreis ein.

Die weiteren Regionalsieger in der Kategorie "Schüler experimentieren" kommen alle aus dem Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach: Jonas Deml (Arbeitswelt), Laura Fischer, Lea Spangler und Julia Ostermeier (Chemie) sowie Mirjam Deml und Marlene Salzl (Technik).

In der Kategorie "Jugend forscht" wurden außerdem Samual Hirmer von der Staatlichen Berufsoberschule Weiden (Biologie), Nils Dirscherl vom Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach (Chemie), Julia Riß vom Erasmus-Gymnasium Amberg (Mathematik/Informatik) sowie Robin Lauerer und Eva-Marie Kolb vom Herzog-Christian-August-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg (Technik) zu Regionalsiegern gekürt.

Für ihre prämierten Arbeiten durften sich die Kinder und Jugendlichen über einen Geldpreis von je 75 Euro freuen. Der Regionalentscheid "Jugend forscht" wird seit 1996 von der Firma Pfleiderer und dem Ostendorfer Gymnasium organisiert.

