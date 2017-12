Neumarkter Familie stellt junge Randalierer

Polizei dankt Familie März, die einen Einbruch verhindert und die Täter enttarnt hatte - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Polizeiinspektion Neumarkt hat wieder einmal couragierte Helden belobigt. Diesmal hat sie der Familie März ihren Dank ausgesprochen. Sie hatten ein paar Randalierer im Kindergarten gestellt.

Urkunde und eine kleine Belohnung gab es für die Familie März: Ohne deren Hilfe hätte der Kindergarten am Ende wohl noch schlimmer ausgesehen. © Foto: Polizei



An einem Juli-Tag hatte die Familie auf ihrer Terrasse in der Nähe des Wasag-Parks gesessen, als sie ein Klirren hörte. Da ihnen das Geräusch komisch vorkam, stieg der Vater über den Gartenzaun auf den angrenzenden Gehweg, wo ihm drei junge Männer (einmal 18 Jahre, zweimal 17 Jahre alt) entgegenkamen.

Er stellte sich ihnen in den Weg und sprach sie auf den Vorfall an. Daraufhin antworteten sie, dass lediglich eine Flasche zu Bruch gegangen war. Der Vater ließ das Trio gehen.

Nachdem ihm die Angelegenheit aber keine Ruhe ließ, ging er zum naheliegenden Kindergarten. Dort bemerkte er eine eingeworfene Scheibe und verständigte daraufhin die Polizei.

Jugendliche wiedererkannt

Als er wenige Stunden später in Altenhof unterwegs war, erkannte er zwei der drei Jugendlichen wieder. Mehrere Tage später erkannten zwei weitere Familienmitglieder zwei der drei Verdächtigen, als diese aus einem Mehrfamilienhaus in der Gegend herauskamen.

Die Familie hatte genug gesehen und rief die Polizei hinzu. Als diese kam, war einer der vermeintlichen Täter zwar geflohen, dennoch konnte die Tat mithilfe der Familie schließlich aufgeklärt werden.

Wie sich herausstellte, hatten die jungen Männer aus Neumarkt versucht, in den Kindergarten einzubrechen, waren jedoch durch die Familie in ihrem Vorhaben gestört worden. Ob die drei auch für eine Serie von Kellereinbrüchen in Frage kommen, wird derzeit noch geprüft.

Polizeidirektor Michael Danninger dankte nun auf der Wache der Familie für ihr engagiertes Verhalten im Namen des Polizeipräsidenten Gerold Mahlmeister aus und überreichte ihr zur Anerkennung eine kleine Belohnung.

