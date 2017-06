Neumarkter feiern bei der bunten Turnfest-Gala

BERLIN/NEUMARKT - Wie bunt war das denn? Getreu des Festmottos haben 80.000 Teilnehmer in Berlin fröhlich ihr internationales deutsches Turnfest gefeiert. Mittendrin im bunten Getümmel: Das Neumarkter Akrobatik-Team der Magic Butterflys und die Turner des BSC Woffenbach.

Feuerwehrt bei der bunten Turngala im Olympiastadion Foto: Reuters



Sieben Tage lang stromerten die Teilnehmer durch die Hauptstadt, absolvierten ihre Wettkämpfe und schnupperten in neue Sportangebote hinein. Mittendrin waren 15 Turner des BSC Woffenbach.

Egal ob am Stufenbarren, Schwebebalken oder Boden: In den Einzelwettkämpfen zeigten die Mädchen ihr Können und belegten am Ende Plätze in der oberen Hälfte des Teilnehmerfeldes. „Damit brauchen wir uns nicht verstecken“, sagt Abteilungsleiterin Sabine Ehrler.

Turnerin Lotte Lorenz hat während der Wettkämpfe neue Motivation getankt: „Es war total inspirierend, die erfahrenen Turner zu beobachten. Das will man natürlich auch irgendwann einmal können“, berichtet die 13-Jährige.

Die Turner des BSC Woffenbach in Berlin Foto: privat



Abteilungsleiterin Ehrler hat nach der Zeit in Berlin nur lobende Worte für ihre Schützlinge: „Es war alles sehr harmonisch und der Zusammenhalt groß.“ Untergebracht waren die Woffenbacher in einem Klassenzimmer, Lagerleben auf der Luftmatratze war angesagt.

„Die Tage in Berlin waren ein richtiges Abenteuer“, erzählt die 12-jährige Anna Hörteis. In der freien Zeit zwischen den Wettkämpfen schauten sich die BSCler die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt an.

Stadiongala als Höhepunkt

Vereinskollegin Luna Marbitzer (13) erinnert sich besonders gerne an die große Gala im Berliner Olympiastadion, die zur Halbzeit des Turnfestes stattfand.

Eingeleitet wurde die Show von Ex-Weltmeister Eberhard Gienger, der mit dem Fallschirm in die Arena einschwebte. 70.000 Zuschauer bekamen danach eine zweistündige, farbenfrohe Show geboten. 6500 Mitwirkende nahmen die Besucher mit auf eine imaginäre Stadtrundfahrt samt klassischem rotem Doppeldecker-Bus.

Den Auftritt bei der Gala aktiv mitgestaltet hat das Akrobatik-Team der Magic Butterflys aus dem Turn- und Artistikverein Neumarkt und der Artisten Kiste Neumarkt. Mit rund 60 Teilnehmern waren sie auf dem Rasen vertreten und zeigten den zuvor mehrfach einstudierten Ablauf. 1000 Protagonisten formten ein Bild, das für die Zuschauer auf den Rängen als Flughafen BER erkennbar war. „Die Matten waren die Landebahnen“, erklärt Lara-Sophie Kuhlemann.

Die 16-Jährige war in Berlin nicht nur Teil der Stadiongala, sondern auch im Bundesfinale vom „Rendezvous der Besten“. Sie ist Teil der Formation Magic Butterflys, die für ihre neue Show das Prädikat „ausgezeichnet“ erhielt.

„Neu waren die Leuchtkegel, die wir geschwungen haben“, sagt Kuhlemann. Stolz auf die neue Choreographie „Fire & Ice“ sind die Neumarkter auch deshalb, weil sie den Zuschauern eine Geschichte von kleinen Flammen und ihrem Kampf gegen die böse Eiskönigin erzählt.

Die Magic Butterflys in Berlin Foto: privat



Von 39 Showgruppen aus ganz Deutschland gehören sie nun zu den 61 besten. Und obendrein hat Manuela Gerber, Chefin der Artistenkiste, ihre Abschlussprüfung zum DTB-Choreografen bestanden. Hier zeigten die Magic Butterflys mit Bravour ihre Show.

Auch der emotionale Abschied von Turn-Idol Fabian Hambüchen hat bei den Neumarkter Artisten bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie ein Popstar wurde er in die Turnrente verabschiedet, „das war schon sehr beeindruckend“, sagt Juliane Steidl, die die Zeit in Berlin auch genutzt hat, um den Profis über die Schulter zu sehen.

Die turnfreie Zeit haben die Neumarkter, die in gleich vier Klassenzimmern untergebracht waren, unter anderem mit einer Schnitzeljagd durch Berlin verbracht. Die Betreuer hatten sich eine ganz besondere Sightseeing-Tour einfallen lassen.

2021 wieder dabei

Die Staffelübergabe an die nächste Turnfest-Stadt fand bei der finalen Feier statt. Dabei bekam der Leipziger Sportbürgermeister Heiko Rosenthal das Symbol des Festes, eine Skulptur in Form des Turnerkreuzes, überreicht.

Obwohl danach wie zum Zeichen des Abschieds erste Regentropfen fielen, ließen sich die Turner die abschließende Party nicht verderben und tanzten gemeinsam in den Abend. Das nächste Turnfest findet 2021 in Leipzig statt – und die Magic Butterflys werden wieder mit von der Partie sein.

