Neumarkter feiern brav Silvester

Doch in der restlichen Oberpfalz hatte die Polizei viel zu tun

NEUMARKT - In Neumarkt verliefen die Feiern zum Jahreswechsel friedlich. Doch in der restlichen Oberpfalz hielten Streitigkeiten, körperliche Auseinandersetzungen, Randalierer, Sachbeschädigungen und einige Brände die Polizei bis in die frühen Morgenstunden auf Trab.

"Es war ein ruhiges Silvester", hieß es aus der Polizeiinspektion Neumarkt. "Wir waren zufrieden." Auch im Zuständigkeitsbereich der PI Parsberg verlief die Nacht weitestgehend störungsfrei. Erfreulicherweise mussten die Beamten weder zu Unfällen, Bränden oder Schlägereien ausrücken. Bis zum Vormittag des Neujahrstages wurden auch keine Sachbeschädigungen gemeldet. Die Einsatzzentrale in Regensburg verzeichnete keine größeren Einsätze im Kreis Neumarkt: "Befund negativ."

In der restlichen Oberpfalz ging es derweil rund: Nach MItteilung der Einsatzzentrale waren vom 31. Dezember um 20 Uhr bis zum 1. Januar um fünf Uhr etwa 200 Einsatzlagen zu bewältigen. Insbesondere nach Mitternacht wurden etwa 20 Körperverletzungsdelikte bekannt, wobei die Verletzungen jeweils leichterer Art waren.

Auch wurden insgesamt 20 Brände gemeldet. Der überwiegende Anteil wurde durch Feuerwerkskörper verursacht. Eine Feuerwerksrakete verursachte in Winklarn im Kreis Schwandorf einen Scheunenbrand, bei dem nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Auch die übrigen Brände, bei denen Hecken, Balkone, Garagen, Mülltonnen und ähnliches in Mitleidenschaft gezogen wurden, wurden vermutlich durch fehlgeleitete oder unsachgemäße Handhabung von Feuerwerkskörpern ausgelöst.

In Pyrbaum brach gegen 20.15 Uhr in der Wohnung einer 86-jährigen Frau aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Sie musste mit einer starken Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In Schorndorf im Lkandkreis Cham kam es kurz nach drei Uhr in einem Wohnhaus, nach derzeitigem Sachstand aufgrund eines technischen Defektes, zu einem Brand. Drei Bewohner erlitten hierbei eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 100 000 Euro.

In der Silvesternacht kam es in der gesamten Oberpfalz zu zwölf Verkehrsunfällen, die bis auf einen Fall mit Sachschaden abgingen. In der Von-Donle-Straße in Regensburg wurde gegen 1.10 Uhr eine Person von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Die flüchtige Pkw-Fahrerin wurde jedoch ermittelt und wegen Alkohol zur Blutentnahme gebeten.

