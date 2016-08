Sirenenalarm und Feuerwehreinsatz gestern am Dienstag Nachmittag in Holzheim: Die FFW war alarmiert worden, weil in der Lehmgrubenstraße ein brennendes Auto gemeldet worden war. Tatsächlich war das Feuer dann doch nicht so schlimm, die Flammen waren schnell gelöscht. Bei Schweißarbeiten, so die Polizei nach den ersten Erkenntnissen, hatte der Unterboden des Fiesta zu qualmen begonnen, deshalb war die Holzheimer Wehr alarmiert werden, die mit acht Mann angerückt war. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit gerade mal 50 Euro, was angesichts des komplett unter Wasser gesetzten Fahrzeugs auf den ersten Blick verwundert. Tatsächlich hatte der Wagen, der geschweißt werden sollte, aber wohl nur noch einen Wert von 50 Euro. © Fritz-Wolfgang Etzold