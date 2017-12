Neumarkter Feuerwehr übt mit Rauchsimulator

Wehren des Landkreises können den Simulator ausleihen - vor 13 Minuten

NEUMARKT - Er ist klein und rot und macht eine Menge Nebelrauch: Der neue Rauchsimulator der Feuerwehr Neumarkt ist für Übungen gedacht. Eine Spende der Sparkasse Neumarkt-Parsberg haben die Feuerwehrler für den Firefog eingesetzt und leihen das Gerät auch den Kollegen im ganzen Landkreis aus.

KBR Anton Bögl, Stefan Wittmann von der Sparkasse, Landrat Willibald Gailler, KBI Jakob Weidinger, KBI Peter Häberl und der stellvertretende Neumarkter Kommandant Christian Kürzinger (v.li.) erleben den Firefog in Aktion. © F.: André De Geare



Ein junger Feuerwehrler erinnert sich an einen Einsatz bei einem Brand in einer Tiefgarage an der Ingolstädter Straße: "Da hast du nichts gesehen, der Rauch war wie eine Wand." Um zu wissen, wie man mit vollem Atemschutz so eine Situation meistert, muss man üben.

Mit dem neuen Gerät geht das besser als bisher, sagt Karl Dennerlohr vom Vorstand der Feuerwehr Neumarkt. "Früher haben wir schon auch geübt, aber das war langwierig und der Rauch oft nicht stabil."

Mit Ausleih-Option

Der kleine rote Firefog spuckt zuverlässig stabilen Rauch, der "überwiegend unschädlich für die Gesundheit ist", so drückte sich Kreisbrandrat Anton Bögl aus. Schnell sorgt er für beachtliche Mengen Rauchnebel aus Alkohol und Wasser, der wie bei einem Brand erst aufsteigt, sich an der Decke sammelt und dann wieder nach unten sinkt, so Bögl weiter.

Der Rauch-Simulator ist in der Wache in Neumarkt stationiert und wird auf Wunsch an alle Wehren im Landkreis ausgeliehen.

Das sei eine doppelte Win-Win-Situation, sagte Stefan Wittmann vom Vorstand der Sparkasse Neumarkt-Parsberg, die mit einer Spende von 3500 Euro den Ankauf ermöglicht hat. Die Sparkasse unterstütze gerne soziale und andere Projekte in der Region und mit dieser Hilfe könne die Feuerwehr wiederum andere noch besser unterstützen. Auch Landrat Willibald Gailler bedankte sich bei der Sparkasse und bei der Feuerwehr. Rund 1400 Einsätze leisten die 153 Freiwilligen Feuerwehren im Kreis pro Jahr, da werde ein breites Spektrum an Aufgaben abgedeckt; jede Verbesserung der Ausrüstung und Ausbildung sei "von hoher Bedeutung".

kay