Neumarkter Firmen bei der Consumenta in Nürnberg

Zum neunten Mal ist die Stadt mit einem Gemeinschaftsstand auf der Messe vertreten — Attraktives Rahmenprogramm - vor 59 Minuten

NEUMARKT - Bereits zum neunten Mal nimmt die Stadt Neumarkt heuer mit einem Gemeinschaftsstand an der größten Verbrauchermesse Süddeutschlands, der Consumenta, in Nürnberg teil.

Die „starke Stadt“ Neumarkt beteiligt sich mit einem Gemeinschaftsstand an der Messe Consumenta. © Foto: Stadt Neumarkt



Die „starke Stadt“ Neumarkt beteiligt sich mit einem Gemeinschaftsstand an der Messe Consumenta. Foto: Foto: Stadt Neumarkt



Die Consumenta findet in diesem Jahr vom 28. Oktober bis 5. November im Messezentrum in Nürnberg statt. 1400 Aussteller aus 47 Ländern bieten Erlebnisse, Ideen, Produkte, Innovationen und Genuss.

Schon seit Jahren nutzt die Stadt Neumarkt diese Messe als Plattform, um ihre Einrichtungen, die Kultur, das Tourismusangebot und vor allen Dingen den Wirtschaftsstandort Neumarkt mit seinen leistungsfähigen Firmen und Unternehmen zu präsentieren.

Auf rund 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden daher auch heuer neben der Stadt zahlreiche Partnerfirmen zu finden sein: Die Einrichtung Pröbster, steidl.reisen, das Miele Center Ochsenkühn, Floor Dekor, Berschneider Ladenbau, Gradu, die Stadtwerke Neumarkt, der Bad-Meister Piszczor, MF Sport, das Stadtquartier Neuer Markt, Jura Wintergarten und Fibalon.

Der Gemeinschaftsstand wird diesmal in der Halle 7 (EnBau) unter den Standnummern D31 und D33 zu finden sein. Neben vielen Informationen wird es dort auch wieder den Neumarkter Biergarten geben, der für viele Besucher längst zu einem festen Anlaufpunkt mit seinem besonderen Flair geworden ist. Ein attraktives Rahmenprogramm und zahlreiche Sonderaktionen runden den Neumarkter Auftritt bei der Consumenta ab.

An den einzelnen Messetagen stehen auf der Neumarkter Aktionsfläche unterschiedliche Themen im Fokus: Am 30. Oktober ist Tag der Gesundheit und Vitalität bei der Stadt Neumarkt und am Mittwoch, 1. November, wird die Neumarkt Regional App vorgestellt. Darüber hinaus erwartet die Besucher Body- und Custompainting (2. November) und Kinderschminken (3. und 4. November). Der zweite Samstag (4. November) ist der Tag des regionalen Kunsthandwerks.

nn