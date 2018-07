Neumarkter Firmenlauf knackt 2000-Teilnehmer-Marke

NEUMARKT - Der größte Betriebsausflug der Region war in diesem Jahr noch ein ganzes Stück größer als 2017. Satte 2150 Freizeitsportler aus 135 Firmen gingen am Donnerstagabend beim 9. Fischer Automobile Firmenlauf Neumarkt auf die Piste.

Als ob es nicht schon heiß genug gewesen wäre, feuerten OB Thumann und Landrat Gailler die 2150 Läufer und Walker auch noch an. © Foto: Hubert Bösl



Schon beim Warm-Up hatte der einzelne Firmenläufer kaum Platz für Rumpfbeuge und Knie-Anziehen, so dicht an dicht standen die Teilnehmer vor den Neumarkter Jurahallen. Der Rekord vom Vorjahr - damals mit 1668 Läufern und Walkern - wurde am Donnerstagabend geradezu pulverisiert.

Eine grandiose Entwicklung: Seit dem 1. Neumarkter Firmenlauf hat sich die Zahl der Mitläuferinnen und Mitläufer fast schon verfünffacht.

Getreu dem Motto "Gesunde Firmen laufen länger" waren wieder zahlreiche Unternehmen aus Stadt und Umland in Shorts und Laufschuhen vertreten, aber auch Einrichtungen und Behörden. So liefen Finanzbeamte neben Mitarbeitern des Klinikums, für die Stadt Neumarkt warf sich unter anderem Stadtarchivar Frank Präger ins Getümmel. Ein besondere Charme der Veranstaltung liegt auch darin, dass hier Chef/in und Azubi die 5,3 Kilometer zum LGS-Park und zurück Seit an Seit in Angriff nehmen.

Der Zieleinlauf, der in diesem Jahr von der Samba-Gruppe "Choco Delas" lautstark versüßt wurde, ist da eher sekundär. Zumal die Sieger immer dieselben sind. Heuer liefen Marco Benz (Schabmüller) und Michael Lang (IKK) nach 16:20 Minuten Arm in Arm über die Linie - nicht das erste und sicher auch nicht das letzte Mal. Als Dritter stürmte Christoph Sturm (Peku) durch den Zielkorridor.

