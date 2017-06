Neumarkter Flüchtlinge zu Gast in München

Jugendliche aus Neumarkt von MdL Tobias Reiß empfangen - vor 25 Minuten

NEUMARKT - Nicht jeden Tag bekommt ein Abgeordneter des Bayerischen Landtags Besuch aus Syrien und Irak. Kürzlich konnte MdL Tobias Reiß 16 Jugendliche aus Neumarkt im Bayerischen Parlament in München begrüßen.

Sie leben seit rund 18 Monaten in Bayern und lernen Deutsch in der Mittelschule Neumarkt. Zum Erstaunen des Abgeordneten wurde es ein lockeres und sehr informatives Gespräch mit den Geflüchteten, weil die Jugendlichen locker und bereitwillig in gutem Deutsch von ihrer Flucht und den Fluchtursachen berichteten.

Die Übergangsklasse der MS West hatte eine Einladung des bayerischen Landtags erhalten und besuchte das Maximilianeum. © Alois Dorner



Die Übergangsklasse der MS West hatte eine Einladung des bayerischen Landtags erhalten und besuchte das Maximilianeum. Foto: Alois Dorner



Sie erzählten auch von den vielen Erfahrungen in dieser für sie neuen Welt. Als nicht selbstverständlich sehen die jungen Leute die vielfältige Unterstützung durch den bayerischen Staat und viele ehrenamtliche Bürger an. Dies brachten sie auch gegenüber Reiß zum Ausdruck.

Abgerundet durch ein leckeres Essen und eine kompetente Führung durch den Plenarsaal ergab sich ein sehr schöner Schultag für die Schüler aus Syrien und Irak. Diesen Besuch werden wohl beide Seiten so schnell nicht vergessen.

nn