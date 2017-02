Neumarkter Flüchtlingsklasse will in Syrien zu helfen

NEUMARKT - Seit 2011 herrscht in Syrien Krieg. Die Übergangsklasse 3 der Mittelschule West in Neumarkt wollte nicht länger tatenlos zusehen und half von der Oberpfalz aus.

Stolz präsentieren die Schüler von Lehrer Alois Dorner (rechts hinten) die Kalender und den Scheck, den Eva-Maria Heerde-Hinojosa (ebenfalls rechts hinten) vom Bischöflichen Hilfswerk Misereor entgegen genommen hat. Foto: F.: Alexandra Haderlein



„Wir haben Bilder gemalt, die unsere Heimat zeigen“, berichten Zinab (15) und Isra (13). Die Schüler der Klasse stammen überwiegend aus Syrien, aber auch aus dem Irak und der Ukraine. Ihre Erinnerungen an Gebäude und Gegenden von dort haben die 13- bis 15-Jährigen in Schwarz-Weiß-Bildern festgehalten und damit einen Kalender gefüllt.

Es war die Idee von Klassenlehrer Alois Dorner. Die Jugendlichen begeisterte er leicht. „Wir wollten helfen. Es ist unser Land und wir sind ein Volk“. sagt die 15-jährige Oscar, nach nur einem Jahr in Deutschland in fast perfektem Deutsch. Die Kalender wurden verkauft, fanden reißenden Absatz – 1100 Euro kamen zusammen.

Das Geld spendeten die Jugendlichen nun an das Hilfswerk Misereor, das in der syrischen Stadt Aleppo das letzte noch intakte Krankenhaus unterstützt. Saly (13) und ihre Klassenkameradinnen sind sich einig: Eines Tages wollen sie zurückkehren und unter anderem nachsehen, was aus dem Krankenhaus, das sie einst unterstützten, geworden ist.

