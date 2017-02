Neumarkter Fondszentrum unterstützt fairen Handel

NEUMARKT - Seit 2002 verschenkt das Fondszentrum Neumarkt als kleines Dankeschön an besonders treue Kunden Einkaufsgutscheine des Eine-Welt-Ladens im Wert von 20 Euro.

Ulli Hofmann, Ruth Dorner und Marina Malter vom Eine-Welt-Laden freuen sich über die Unterstützung von Werner Mederer und Oliver Gerblich vom Fondszentrum. Foto: Foto: privat



„Jährlich sind es ungefähr 200 Gutscheine, und auf die Jahre hochgerechnet kommt die stolze Summe von über 50 000 Euro zusammen“, berichtet Werner Mederer. „Wir wollen damit ganz gezielt auch den Eine-Welt- Laden unterstützen und damit zum Ausdruck bringen, dass wir die ehrenamtliche Arbeit diese Vereines sehr hoch schätzen“, so Oliver Gerblich.

Aus dieser Partnerschaft entstand die Idee, einen Vortrag zum Thema Finanzierungen über Mikrokredite zu organisieren, die gerade im Fairen Handel für die Kleinbauern sehr wichtig sind. Am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr findet die Veranstaltung im Bürgerhaus zum Thema: „Investition in Mikrofinanz: Geld Anlegen und Gutes tun“ statt.

Durch ihr Investment ermöglichen Anleger Menschen ohne Zugang zu Geld kleine Kredite und eröffnen ihnen damit eine Chance, ihr kleines Unternehmen auszubauen oder neu zu starten. Spätestens seitdem Prof. Yunus den Friedensnobelpreis für sein Engagement für Kleinstkredite an Kleinunternehmer in den ärmsten Ländern erhalten hat, interessieren sich immer mehr Menschen für das Thema Mikrofinanz. Für Investoren ist es eine Geldanlage mit gutem Gewissen.

„Das Thema ,Helfen Sie anderen, sich selbst zu helfen‘ gewinnt gerade durch die massiven Flüchtlingsströme eine ganz andere Bedeutung“, so Ruth Dorner vom Eine-Welt-Laden. Quer durch alle Parteien bestehe Einigkeit darin, dass man die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern, gerade in Afrika, verbessern muss, oft aber ohne Lösungsansätze aufzuzeigen. Und genau das mache der Faire Handel und die Mikrofinanzierung.

