Neumarkter FOS: Die Doktorhüte flogen in die Luft

FOS/BOS: Abiturienten erzielten achtbare Ergebnisse - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine gelungene Aktion der Absolventinnen und Absolventen der Maximilian-Kolbe-Fach-und Berufsoberschule (Berufliche Oberschule): Alle 430 (Fach-)abiturienten setzten auf Kommando nach der Zeugnisverleihung durch Oberstudiendirektor Markus Domeier die schwarzen Doktorhüte auf, die unter den Stühlen in der großen Jurahalle versteckt waren und warfen sie zur Feier des Tages lachend in die Luft.

Glänzende Stimmung herrschte bei der Abschlussfeier der Neumarkter FOS/BOS. Foto: Franz Xaver Meyer



Den Schulleiter freute es besonders, dass 95 Prozent bestanden hatten. "So viele waren es noch nie." Über einen glänzenden Notenschnitt von 1,27 durfte sich Julia Distler aus Postbauer-Heng freuen, knapp gefolgt von Sarah Neumann aus Burgthann. Studiendirektor i. R. Norbert Hofbauer überreichte den beiden als Vorsitzender des Fördervereins der Schule Geldpreise.

Vor der Abschlussfeier versammelten sich viele Schüler mit ihren Eltern und Freunden im Münster St. Johannes zu einem ökumenischen Gottesdienst, den Diakon Peter Heyd für die katholische und Pfarrer Armin Ehresmann für die evangelische Kirche hielten. Die Moderation der Abschlussfeier übernahmen auf charmante Weise Cornelia Karl und Lilli eyd Heyd Suttner von der SMV.

Schulleiter Markus Domeier verzichtete auf eine Rede, statt dessen gab es eine lockere Frage- und Antwortrunde mit Landrat Willibald Gailler, Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger, Professor Frank Späte von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg, der Schülerin Lilli Suttner und Markus Domeier.

Die Studienräte Katinka Nettesheim und Johannes Fischer nahmen Bezug zur Fußballweltmeisterschaft, verglichen Fußball mit Schule und entwickelten daraus ihre Fragen.

In die Champions League

Auf den jeweiligen Stil bezogen antwortete Gailler, dass die Abiturienten auf dem Sprung in die Champions League seien. Der Schulleiter räumte ein, dass es in seiner Schulzeit auch motivationsschwache Phasen gegeben habe. "Ein gutes Team ist sowohl beim Fußball als auch in der Schule für den Erfolg nötig", versicherte Domeier.

Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger schoss ihr Traumtor, als sie im Jahr 1983 ihren Schulabschluss an der Fachoberschule machte. Professor Frank Späte gestand, dass er ähnlich wie Schüler in den Unterricht auch hin und wieder unvorbereitet in die Vorlesung gehe. "Mit anderen Professoren gibt es dann ein Kurzpassspiel", witzelte er.

Für Schülersprecherin Lilli Suttner gab es viele kleine Traumtore auf dem Weg zum Abi. Landrat Willibald Gaillers Traumtor fiel, als er zum Landkreischef gewählt wurde. Schulleiter Markus Domeier erinnerte sich noch genau an sein "Eigentor": "Zweimal hintereinander habe ich beim Ausfragen in Englisch eine Sechs bekommen."

Späte wusste noch, wie er sich mit Kommilitonen einmal bei einem Professor rächte. "Wir entführten einen Esel aus einem kleinen Zoo und banden ihn beim Professor an einen Baum." Gibt es einen Tipp sozusagen nach der Vorrunde "Abitur"? Alle ermunterten die Absolventen, das Beste zu geben, den Mut zu haben, auch eingeschlagene Wege zu ändern und optimistisch zu bleiben.

Schülersprecher Florian Geitner interpretierte in seiner Abschlussrede ein Zitat der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, das lautet: "Wie die Welt von morgen aussieht, hängt von der Einbildungskraft derjenigen an, die gerade jetzt lesen lernen."

Visionäre von morgen

Geitner glaubt an eine positive Welt durch Gemeinsamkeit, bunt durch Toleranz und Menschlichkeit: "Wir sind die Kinder von gestern, die jungen, ambitionierten Menschen von heute und die Visionäre von morgen."

Der musikalische Part der Abschlussfeier lag in den Händen der Schulband unter der Leitung von Studiendirektor Andreas Günter. Der Absolvent Raul Reinhard glänzte am Schluss mit dem passenden Song "Time to say goodbye".

Als erfolgreichste Schüler erhielten neben den bereits Genannten auch Geld- und Sachpreise, die vom Förderverein, der Sparkasse, der Raiffeisenbank und der Stadt Neumarkt gestiftet wurden: Niklas Eibner (Freystadt) Schnitt 1,39; Felix Lochner (Burgthann) 1,40; Anna Maier (Breitenbrunn) 1,42; Karolinus Krümpel (Neumarkt) 1,51; Josef Neger (Beilngries) 1,57; Lisa Mederer (Deining) 1,60; Lukas Aurbach (Batzhausen) 1,63; Stefan Gehr (Parsberg) 1,66; Samuel Stzraubmeier (Berg) 1,66; Philipp Guttenberger (Velburg) 1,72; Anna Brandl (Berching) 1,72; Anna Weese (Berching) 1,72; Andreas Heiger (Burgthann) 1,72; Alina Polster (Freystadt) 1,75; Thomas Schmitz (Neumarkt) 1,78; Sebastian Beck (Neumarkt) 1,80.

Auch die besten Schüler der fachpraktischen Ausbildung erhielten Geldpreise: Philip Härlein aus Postbauer-Heng, Dominic Prax aus Neumarkt und Samira Viden aus Berching.

Studiendirektor i. R. Norbert Hofbauer, der Vorsitzende des Fördervereins, betonte, dass der Förderverein in den letzten drei Jahren mit fast 60 000 Euro die Schule unterstützte. Professor Frank Späte überreichte Stefan Gehr eine Urkunde der OTH Amberg für die beste Seminararbeit. Mit einem Stehempfang klang die Feier aus. Wer wollte, konnte noch gute Wünsche für seine Mitschüler in die Doktorhüte schreiben.

FRANZ XAVER MEYER