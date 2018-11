Neumarkter Frauen über 50 finden schwer einen Job

NEUMARKT - Die Boom-Region Landkreis Neumarkt schafft es immer wieder, die Rekord-Arbeitslosenquote noch einmal zu toppen: 1,5 Prozent stehen aktuell in der Statistik, eine Rate, nach der man deutschland- und europaweit suchen muss. Aber hinter den 1,5 Prozent stehen Menschen, die nicht das Privileg einer bezahlten Arbeit haben. Ein analysierender Blick auf diese Gruppe der Joblosen.

Arbeitslose müssen in Neumarkt eher nicht in der Schlange stehen. Die Quote ist mit 1,5 Prozent so niedrig wie kaum woanders. © Foto: Julian Stratenschulte



Kleine Statistikkunde zu Beginn: Die 1,5 Prozent im Oktober werden aus den Zahlen des Jobcenters (Hartz-IV-Empfänger, 0,4 Prozent) und der Neumarkter Agentur für Arbeit (Arbeitslosengeld-Bezieher, 1,1 Prozent) zusammengezählt. Die wesentlich größere Agentur-Gruppe besteht aus 791 Personen. Laut Analyse von Monika Aurbach von der Arbeitsagentur ist mehr als die Hälfte 50 Jahre und älter (352) oder 60 Jahre und älter (173). Doch es ist nach Einschätzung der Arbeitsmarktexpertin nicht einfach nur eine Frage des Alters, schneller in die Arbeitslosigkeit zu geraten oder schwerer einen neuen Job zu finden: Auch ältere Suchenden fänden durchaus eine Stelle, wenn sie Facharbeiter-Qualifikationen vorweisen könnten und sonst "keine Hemmnisse" hätten.

Monika Aurbach hat Rezepte gegen „Hemmnisse“. © Foto: Mark Johnston



Ab dem 60. Lebensjahr wird laut Monika Aurbach die Vermittlung tendenziell schwieriger — je näher der Jobsuchende dem Renteneintritt kommt. Die Unternehmen würden häufig vermuten, dass der ältere Bewerber nicht unbedingt eine hohe Motivation für einen neuen Job mitbringt. Seitens der Firmen gebe es auch manchmal Zweifel, ob sich die Einarbeitung für einen relativ kurzen Zeitraum noch lohnt. Auch hier keine Regel ohne Ausnahme: Qualifizierte Senioren bekommen passgenau auf ein bestimmtes Projekt eine maßgeschneiderte Beschäftigung.

So wie ältere Arbeitnehmer sind die Frauen in der Gruppe der Agentur-Arbeitslosen leicht überrepräsentiert: 404 von den 791 Arbeitslosen sind weiblichen Geschlechts. 193 Frauen stehen nur für Teilzeit zur Verfügung. Dieses Handicap wird häufig dadurch verschärft, dass die Bewerberinnen aus Gründen der Kinderbetreuung nur vormittags und dann zu relativ eingeschränkten Zeiten tätig werden können oder wollen. "Je unflexibler jemand ist, umso schwieriger ist die Vermittlung", berichtet Monika Aurbach. Die Leiterin der Agentur für Arbeit spricht die Einstellung mancher Personalabteilung offen an: Alleinerziehende Frauen und Männer stoßen auf Vorbehalte. Die Befürchtung der Firmen ist, dass es zum Beispiel bei der Erkrankung eines Kindes zu Fehlzeiten des Mitarbeiters kommt.

Die "Hemmnisse": Neben Alter, Familiensituation und Qualifikation gibt es häufig krankheitsbedingte Einschränkungen. Etwa jeder dritte arbeitslos Gemeldete hat gesundheitliche Probleme, die bei der Verwendung am Arbeitsplatz ins Spiel kommen. Aber das muss nach Ansicht von Monika Aurbach kein unabwendbares Schicksal sein: Durch Rehabilitation und Umschulung würden sich häufig neue Perspektiven für die Betroffenen auftun.

Arbeitslosigkeit ist angesichts der aktuell 791 betroffenen Personen eher weniger ein Problem, das sich aus einem Mangel an formaler Berufsausbildung ableitet. Lediglich 152 Joblose haben keine solche Ausbildung vorzuweisen. "Die Frage ist allerdings, ob eine solche Ausbildung heute noch verwertbar ist", sagt die Neumarkter Agenturchefin. Viele jetzt Arbeitslose hätten jahrelang nicht in ihrem erlernten Beruf, sondern beispielsweise als angelernte Kräfte in der Industrie gearbeitet. Aber auch da gibt es Licht am Ende des Tunnels: Umschulungsmaßnahmen können Arbeitslose wieder attraktiv für den Arbeitsmarkt machen, auf dem dringend nach Fachkräften gesucht wird.

Das Schlagwort "Industrie 4.0", die Digitalisierung der Arbeitswelt ist in aller Munde. Doch wie die Wirtschaft selbst traut sich die Expertin der Arbeitsagentur keine Vorhersagen zu, wie einschneidend in welchem zeitlichen Horizont die Veränderungen in der Arbeitswelt eintreten werden. Welche Arbeitsmarkteffekte wird der verstärkte Einsatz von Robotern und selbstlenkenden Maschinen haben? "Je besser sich der Arbeitnehmer anpassen kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mitgenommen wird", sagt Monika Aurbach. Aber nicht alle würden aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem "ersten Arbeitsmarkt" ihre Chance bekommen. Für die müsste dann wahrscheinlich wieder ein "zweiter Arbeitsmarkt" vom Staat, öffentlich-rechtlichen Organisationen und Kommunen geschaffen werden.

