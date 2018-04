Neumarkter Freibad öffnet am 28. April mit Rätesprung

Erlebnisbecken ab Mitte Mai — Rutsche im Juni wieder offen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Neumarkts Stadträte hüpfen am Samstag, 28. April, um Punkt 9 Uhr ins beheizte Sportbecken des Freibades. Mit ihrem Sprung ins 25 Grad warme Wasser läuten die Ratsmitglieder ganz offiziell die Neumarkter Freiluftsaison ein.

Nasse Tradition: Zur Eröffnung der Freibadsaison springen in Neumarkt hartgesottene Stadträte bei jedem Wetter ins große Becken. © Wolfgang Fellner



"Diese Tradition ist bei uns einfach nicht mehr wegzudenken“, sagt Dominique Kinzkofer, Vorstand der Stadtwerke Neumarkt. „Die Freibadsaison kann nicht losgehen, bevor der erste Stadtrat nasse Füße hat.“

Damit möglichst viele Badegäste den traditionellen Beckensprung zu sehen bekommen, haben zum Saisonstart alle Besucher von 8 bis 12 Uhr freien Eintritt. Im Neumarkter Freibad steht ihnen neben dem Sportbecken auch wieder die Wärmehalle mit ihren kostenlosen Warmwasserduschen und beheizten Umkleidekabinen zur Verfügung. Das Erlebnisbecken wird Mitte Mai freigegeben, sobald das Wasser eine Temperatur von 30 Grad erreicht hat.

Das Neumarkter Freibad startet die Sommersaison immer Ende April und ist damit eines der ersten in der Region. „Unsere Schulen, Sportvereine und Stammschwimmer wissen das natürlich“, sagt der Leiter des Freibad-Teams Thomas Blank.

Um die großen Erwartungen ihrer Badegäste zu erfüllen, hatten Blank und seine Kollegen bereits unmittelbar nach dem Abbau der Kunsteislaufanlage am Volksfestplatz damit begonnen, das Freibad wieder in einen Top-Zustand zu versetzen. Das Team hat gestrichen, defekte Fliesen und Fugen erneuert und den Kopf des Erlebnisbeckens repariert. Auch die Grünanlagen wurden neu bepflanzt.

Im unteren Bereich des Freibadgeländes werden die umfangreichen Arbeiten für den Bau des Ganzjahresbades während der Sommersaison fortgeführt. Das Bäder-Team versucht die Einschränkungen für die Besucher aber so gering wie möglich zu halten. So kann zum Beispiel der Kinderspielplatz im zentralen Bereich der Liegewiese vollständig genutzt werden. Nur die Liegeflächen stehen lediglich eingeschränkt zur Verfügung. Für Badespaß sorgt bald auch wieder die Großwasserrutsche. Mitte/Ende Juni wird die Rutsche beim Erlebnisbecken wieder für die Besucher geöffnet.

Die Eintrittspreise bleiben 2018 unverändert. Für eine Einzelkarte zahlen Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro und Familien 8 Euro. Gäste, die erst nach Feierabend bzw. nach 17 Uhr ins Bad kommen, bezahlen lediglich 2 Euro. 10er-Karten sind für Erwachsene für 35 Euro und für Kinder für 18 Euro erhältlich.

Für alldiejenigen, die die Freibadsaison 2018 voll auskosten möchten, lohnen sich wieder die Saisonkarten. Erwachsene können sie für 120 Euro, Kinder für 70 Euro und Familien für 160 Euro erwerben. Familien von Schwerbehinderten ab 50 Prozent zahlen lediglich 130 Euro.

Die Ermäßigte Karte gilt auch weiterhin für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren, Schüler, Azubis, Studenten bis 25 Jahre, Schwerbehinderte ab 50 Prozent, Zivildienstleistende, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger gegen Vorlage entsprechender Ausweise. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Bis Mitte Mai ist das Freibad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Einlass ist in dieser Zeit bis 19 Uhr. Ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Erlebnisbeckens verlängern sich die Öffnungszeiten an jedem Mittwoch bis 21 Uhr. Einlass ist dann an diesem Tag jeweils bis 20 Uhr.