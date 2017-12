Neumarkter Friedhöfe ein Lichtermeer in der Nacht

Die Bürger haben ihre Gräber aufwändig geschückt - vor 10 Stunden

NEUMARKT - Schön geschmückt haben die Neumarkter die Gräber ihrer Verstorbenen an Weihnachten: Der Friedhof an der Regensburger Straße ist ein einziges Lichtermeer.

Hunderte Kerzen brennen auf den Grabstellen des städtischen Friedhofes an der Regensburger Straße. Foto: Wolfgang Fellner



Nicht nur an Allerheiligen putzen die Neumarkter die Gräber ihrer Verstorbenen heraus und schmücken sie: Auch an Weihnachten legen sie Wert auf besonderen Grabschmuck, um den Wert der lieben Verblichenen ebenso zu betonen wie zu zeigen, dass man seine Vorfahren nicht vergessen hat.

Dafür schmücken die Nachkommen in den vergangenen Jahren immer mehr die Gräber: Ob Familiengrab oder Urnengrab, mit viel Hingabe werden die Grabstätten an Weihnachten bedacht. Auf vielen stehen inzwischen kleine Tannenbäumchen, manche sogar mit Lichterketten, die in der Dämmerung angehen.

Schön geschmückt haben die Neumarkter die Gräber ihrer Verstorbenen an Weihnachten: Der Friedhof ist ein einziges Lichtermeer. Foto: Wolfgang Fellner



Selbst am Abend, wenn es schon finster ist, kommen deshalb noch viele auf ein Gebet am Grab vorbei oder wandern einfach so über den Gottesacker, auf dem hunderte Kerzen leuchten, um die besondere Atmosphäre dieser Nacht in sich aufzunehmen. Das war nicht nur am Heiligen Abend so, sondern auch am ersten Weihnachtsfeiertag.

Wenn er eine fremde Stadt besucht, hat einmal der frühere Friedhofs-Chef Adolf Plank in einem NN-Interview gesagt, dann gehe er zuerst auf den Friedhof und schaue sich den an. Dann wisse er, wohin er geraten sei.

Ein Standpunkt, den Friedhofsreferent Heiner Zuckschwert nur unterschreiben kann. Er war mit Ehefrau Traudl am ersten Weihnachtsfeiertag in der Dämmerung ebenfalls an den Familiengräbern am städtischen Friedhof an der Regensburger Straße gewesen, zugleich hatte er einen genauen Blick auf das ganze Gräberfeld gehabt. Sein Fazit: "Die Neumarkter halten das Andenken an ihre Verstorbenen hoch - das ist allerehrenwert."

Und nicht nur die Neumarkter tun das: Auch auf den anderen Friedhofen, sei es in Stauf oder Woffenbach, Holzheim oder Wolfstein, leuchteten zahllose Kerzen in finsterer Nacht. Weihnachten ist.

