Neumarkter Frühaufsteher schnappen sich fünf Titel

Erfolgreich bei Gau und Liga: Bogenschützen überzeugen bei der Gaumeisterschaft und in der Oberliga Nordost - vor 1 Stunde

NEUMARKT/FEUCHT - Die Neumarkter Bogenschützen traten in Feucht zur Gaumeisterschaft an die Schießlinie. Bereits eine Woche vorher überzeugte die Oberliga-Mannschaft beim ersten Wettkampftag in Fuchsmühl bei Marktredwitz.

Die Neumarkter Schüler- und Jugendschützen sammelten bei der Bogen-Gaumeisterschaft in Feucht wieder zahlreiche Medaillen. © Foto: Wexler



Am Sonntagmorgen gingen in Feucht zuerst die erfahreneren Neumarkter Bogenschützen bei den Gaumeisterschaften an den Start. 18 traten an, und am Ende wurden daraus fünf Einzel- und zwei Mannschafts-Podestplätze.

In der Damenklasse beherrschte Andrea Lerzer wie gewohnt das Feld mit über 40 Ringen Vorsprung und gewann souverän den Titel. Gemeinsam mit Sara Wexler und Claudia Späth, die sich im Einzel im Mittelfeld positionierten, gewann sie auch den Mannschaftstitel. Jana und Kristin Mederer mussten sich hingegen in den hinteren Reihen einordnen.

Starkes Mädchen-Trio

In der Masterklasse tat es Wolfram Illner Lerzer gleich und gewann ebenfalls souverän. Roland Wexler auf Platz drei, Eduard Nisslbeck auf vier und Hans-Peter Burger auf sechs rundeten das starke Ergebnis ab.

Die Mannschaft mit Illner, Wexler und Nisslbeck stand in dieser Wertung ebenso ganz oben. Auch auf dem Podest platzierte sich Ina Middlemiss, die in der Masterklasse weiblich den zweiten Platz belegte. Ulrike Kohler wurde hier Sechste. Den Erfolg der Neumarkter Frühaufsteher rundete Senior Karl Holland mit dem Gaumeistertitel ab.

Nachmittags durften dann die Kinder und Jugendlichen ran. In der Schülerklasse A erreichte Simon Sturm einen respektablen dritten Platz. Noch besser machten es die Mädchen: Die ersten drei Plätze belegten allesamt Neumarkterinnen. Gaumeisterin wurde Diana Kohler, dicht gefolgt von Mia-Eni Wuttke und Marietta Kuntzsch. Folglich ging auch der Mannschaftstitel an das Trio.

In der Jugendklasse gelang Carl-Luca Späth ein ordentlicher Wettkampf, er schaffte es mit 505 Ringen auf den dritten Platz. Niebler Jakob hatte bei seinem ersten Wettkampf in dieser Klasse das Nachsehen und musste sich im hinteren Drittel einordnen.

In der Jugendklasse überzeugte Laura Simson und belegte am Ende den zweiten Rang mit geringem Abstand zur Spitze. Pia Volkert wurde hier Dritte. Die Jugendmannschaft mit Späth, Simson und Volkert belegte Platz zwei.

Bei den Junioren setzten sich erwartungsgemäß die Bundesliga-Schützen Alexander Nisslbeck mit 554 Ringen und Erik Kohler mit 551 Ringen durch. Simon Sommerer wurde mit guten 501 Ringen Vierter. Dafür sprang am Ende auch der Mannschaftstitel raus. Mit insgesamt 19 Podestplätzen können die Neumarkter also auf eine erfolgreiche Gaumeisterschaft zurückblicken.

Am Sonntag zuvor trat die letzte Neumarkter Mannschaft zu ihrem ersten Ligawettkampf an. Nach dem Aufstieg im Vorjahr wusste das Team um Interimstrainer Norbert Franz nicht wirklich, was sie in der Oberliga erwartet. Doch er merkte schnell, dass seine Schützen einen Supertag erwischt hatten. Gegen Wendelstein starteten Rudolf Zeitler, Eduard Nisslbeck und Wolfram Illner souverän mit einem 211:192-Sieg. Weiter ging es mit einem 217:200 gegen Schnaittach.

Ein Ringchen mehr

Auch die Gegner aus Neuendettelsau sahen kein Land und unterlagen klar. Im letzten Match vor der Pause wurde es dann schon enger. Gegen die KPSG Zirndorf gewannen die Neumarkter glücklich mit 207:206.

Nach der Pause machte das Trio Zeitler, Nisslbeck und Illner es nochmal spannend. Doch auch gegen die SSG Röthenbach gewannen sie 209:208. Trainer Norbert Franz wechselte jetzt Ulrike Kohler für Rudolf Zeitler ein. Gegen Regenthal siegten die Neumarkter dann noch mit 192:182. Franz nahm den Wechsel wieder zurück, dennoch setzte es im letzten Match eine Niederlage: 209:215 gegen die SG Tirschenreuth.

Trotzdem stehen die Bogenschützen Neumarkt nach dem ersten Wettkampftag in der Oberliga aussichtsreich da. Platz zwei, punktgleich mit den Ersten, sieht schon mal sehr gut aus. Trainer Franz weiß aber, dass er diese Platzierung vor allem den guten Leistungen von Rudolf Zeitler und Wolfram Illner zu verdanken hat. Am nächsten Wettkampftag der Oberliga Nordost müssen die Neumarkter in anderer Besetzung antreten. Bereits nächsten Samstag geht es aber erst einmal für die junge Mannschaft in der Bezirksklasse 2 weiter. Es gilt, den zweiten Platz zu verteidigen.

miw