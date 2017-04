Neumarkter Frühlingsfest lockt mit Sportmesse

Vereine und Firmen präsentieren sich an zwei Tagen in der kleinen Jurahalle - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zwei Tage, 24 Aufführungen, 32 Stände und zwei Modenschauen: Im Rahmen ihres Frühlingsfestes veranstaltet die Stadt Neumarkt am 6. und 7. Mai erstmals die Sport-Ausstellung "Fit in Neumarkt". 17 Vereine und 15 Firmen aus dem Sport- und Fitnessbereich präsentieren dann ihr Angebot in der kleinen Jurahalle.

Halten das Banner des Neumarkter Sports hoch: (v.li.) Hauptamtsleiter Thomas Thumann, Sportreferent Markus Ochsenkühn, OB Thomas Thumann, Festreferent Richard Graf und Veronica Glaser vom Hauptamt. © Foto: Damm



Halten das Banner des Neumarkter Sports hoch: (v.li.) Hauptamtsleiter Thomas Thumann, Sportreferent Markus Ochsenkühn, OB Thomas Thumann, Festreferent Richard Graf und Veronica Glaser vom Hauptamt. Foto: Foto: Damm



"Mit der Sportausstellung wird das Frühlingsfest um eine Attraktion reicher", vermutet OB Thomas Thumann, und sein Namensvetter aus dem städtischen Hauptamt kann ihm da durchaus Hoffnungen machen: "Die Nachfrage der Aussteller war größer als der vorhandene Platz. Wir mussten eine Auswahl treffen unter der Vorgabe, ein möglichst breites Spektrum des Neumarkter Sports präsentieren zu können."

Die Sportmesse in der Jurahalle locke auch mit vielen Mitmachaktionen und Gewinnspielen, verrät Veronica Glaser, die federführende Mitarbeiterin des Hauptamts. Das sind aber nur die Schmankerl an den Ständen: An beiden Tage – am Samstag, 6. Mai, von 10.30 bis 18 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr – wird zudem auf der Aktionsfläche pausenlos Sportliches geboten: Judo, Tanz, Akrobatik, Aikido, Ballett, Taekwon-Do, Bauchtanz, Kickboxen und mehr. Am Sonntag stehen noch zwei Modenschauen auf dem Programm, natürlich mit Sportbekleidung.

Die Wiederbelebung der kleinen Jurahalle am Frühlingsfest – in der großen tobt zeitgleich das Schafkopfturnier – freut auch Sportreferent Markus Ochsenkühn und Festreferent Richard Graf: Die Sportausstellung sei "eine gute Idee" und passe bestens in das Festprogramm hinein.

Das komplette Programm der Sportausstellung gibt es hier.

Nicolas Damm E-Mail