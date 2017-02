Neumarkter G 6 verspricht bunte Osterferien

Färben, Basteln, Toben — Auch eine "Frühbetreuung" ab 7.30 Uhr wird angeboten - vor 27 Minuten

NEUMARKT - In den Osterferien bietet das G 6 ein buntes und abwechslungsreiches Programm für Schulkinder an.

Tollen unter dem bunten Tuch kann Kindern sehr viel Freude bereiten. Das G 6 bietet in den Osterferien ein abwechslungsreiches Programm für Schulkinder an. © Foto: privat



In der Woche vom 10. bis 13. April bereiten sich die Kinder auf das Osterfest vor und basteln lustige Osterdekoration, sie färben und gestalten Ostereier, werken, malen und sind in der Natur unterwegs. In der zweiten Ferienwoche vom 18. bis 21. April dürfen sich die Kinder auf die Mosaikwerkstatt, Holzarbeiten, das Basteln von bunten Frühlingssachen und vieles mehr freuen.

Das Ferienangebot richtet sich an Schulkinder von sieben bis zwölf Jahren und geht täglich von 9 bis 16.30 Uhr. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 60 Euro pro Woche, inklusive Mittagessen.

Es wird in der Ferienzeit ab 7.30 Uhr eine Gruppe "Frühbetreuung" angeboten. Die Frühbetreuung kostet pro Tag einen Euro. Zusätzlich findet am Dienstag, 18. April, und Mittwoch, 19. April, ein zweitägiges Handyprojekt für Kinder von acht bis zwölf Jahren statt. Dabei wird der sichere Umgang mit dem Handy erlernt, außerdem werden Videoclips gedreht, Fotos gemacht und bearbeitet.

Genauere Informationen unter

Tel. (0 91 81) 5 09 36 90.

nn