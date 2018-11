Neumarkter gehen gut geölt in die kommende Skisaison

NEUMARKT - er Winter steht vor der Tür und spätestens in den Weihnachtsferien beginnt für viele die Skisaison. Höchste Zeit, die müden Knochen in Schwung zu bringen. Zum Beispiel mit Skigymnastik. Ein Besuch beim ASV Neumarkt zeigt, dass hier nicht nur Wintersportler gut aufgehoben sind.

„Bewegen heißt leben“, ist das Motto von Hans Lutter (Mitte). Der 77-Jährige ist Skifahrer aus Leidenschaft und hilft immer gerne aus, wenn bei der Skigymnastik ein Übungsleiter gebraucht wird. © Foto: Philip Hauck



Hans Lutter ist Sportler, schon sein Leben lang. In den Archiven dieser Zeitung ist unter anderem davon zu lesen, wie er in den 60er Jahren auf der Hanelschanze am Höhenberg die 30-Meter-Marke mit Skiern überflog. "Wilde Zeiten", erinnert sich der heute 77-Jährige. Mittlerweile ist er klüger, wie er selbst sagt, und macht nur noch Sport, der ihm gut tut.

Unter anderem Skigymnastik, jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr, von Oktober bis Ende März. Früher kannte man ihn dort als Abteilungsleiter, heute ist er Übungsleiter aus Leidenschaft. Diese Hingabe spricht sich herum, der Saal im 1. Stock des ASV-Sportzentrums, der normalerweise die Heimat der Tanzsportler ist, ist gut besucht.

Um die Gliedmaßen aufzulockern, dirigiert Hans Lutter zu Beginn durch ein Programm aus Dehnübungen. Gefolgt vom Einmaleins des Leichtathletik-Warmups: Hopserlauf, Anfersen, Wechselschritt. Allmählich kommt der Kreislauf in Fahrt. Noch keine Spur von geschmeidigen Parallel-Schwüngen und zackigem Wedeln.

Auch nicht im nächsten Block: Situps stehen auf dem Zettel. Die Älteren im Saal stöhnen, die Jüngeren gehen optimistisch ans Werk. Zehn Einheiten gerade ausgeführt, dann zwanzig über Kreuz – jetzt ächzen auch die Jüngeren. "Uuuund einstellen", ruft Lutter und erlöst die Gruppe von der anstrengenden Übung. Die Bauchmuskeln brennen.

Der Ski-Veteran hat noch einiges mehr in petto, um den Puls der Teilnehmer in die Höhe zu treiben. Durch Yoga, Pilates und Kraftübungen mobilisiert Lutter alle Muskeln, von den Haar- bis in die Zehenspitzen. "Viele dieser Übungen kann man zuhause machen", erklärt er. "Das ist nicht nur für Skifahrer gut. Durch das Stärken der Muskulatur und des Gleichgewichts lassen sich Stürze und Verletzungen vermeiden."

Schuss und Hüftschwung

Dann endlich wird gewedelt auf dem Parkett im 1. Stock. Der Instruktor geht in die Knie, neigt den Oberkörper nach vorne und legt die Arme an, so, als wollte er Schuss fahren. "Jetzt die Hüfte einsetzen und das Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagern", macht Lutter den perfekten Schwung im Takt zu einem fetzigen Elvis-Song vor, der aus den Boxen schallt.

Spätestens jetzt rinnt jedem im Saal der Schweiß über die Stirn. Auch Lutter, doch hat er immer noch genug Luft in der Lunge für einen kessen Spruch – "hab‘ ich gesagt, dass ihr schon aufhören dürft?".

Nach einer Stunde Ganzkörper-Training, Wedeln, Umspringen und Schneepflug dimmt der Übungsleiter das Licht und macht die schönste Übung an diesem Abend vor: Hinlegen und entspannen. Après-Skigymnastik sozusagen.

Mit gezielten Atemübungen lässt er das einstündige Training ausklingen und sagt ein letztes Mal an diesem Abend: "Uuuund einstellen." Nun, da der Körper gut geölt bereit für die Skipiste ist, fehlen eigentlich nur Wachs unter den Brettern und frisches Pulver auf den Pisten.

