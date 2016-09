Neumarkter genossen ihr Weinfest in vollen Zügen

Super-Sommer-Wetter lockte die Massen vor das Rathaus - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Man mag es nicht glauben, aber die Neumarkter wollen mit dem Feiern nicht aufhören: Am Wochenende strömten sie zum Weinfest. Bei bestem Sommerwetter herrschte fast schon italienisches Flair rund um das Neumarkter Rathaus.

„Gossebumpmusic“ gab es vor dem Rathaus zu hören. Auch Bürgermeister aus der Nachbarschaft schauten vorbei, links Werner Brandenburger aus Sengenthal, der bei Bettina Bögl erlesene Tropfen kostete. © Fotos: Fritz Etzold



„Gossebumpmusic“ gab es vor dem Rathaus zu hören. Auch Bürgermeister aus der Nachbarschaft schauten vorbei, links Werner Brandenburger aus Sengenthal, der bei Bettina Bögl erlesene Tropfen kostete. Foto: Fotos: Fritz Etzold



Die Mitarbeiter von Aktives Neumarkt strahlten am Samstagabend mit der Sonne um die Wette: Ein Weinfest wie dieses hat es schon lange nicht mehr gegeben. Es war aufgestuhlt fast wie beim Altstadtfest in diesem Bereich — und es war alles besetzt. Dicke Trauben bildeten sich vor den Buden, an denen es Wein oder kleine Brotzeiten gab, nach „Much and more“ am ersten Abend spielten nun „Gossebumpmusic“ auf, ein Duo, das durch gefällige, angenehme Musik überzeugte.

Menschen in Massen

An den Tischen drängten sich die Menschen, viele waren schon am Abend vorher da gewesen. „Da is fei später worn“, verriet einer, hielt sein Weinglas gegen die Sonne und prüfte den Tropfen durchs Licht. Er bestand die Probe und auch den anschließenden Geschmackstest und es ist anzunehmen, dass es auch an diesem Abend wohl wieder „später worn is“.

Bilderstrecke zum Thema Weinfest 2016 in Neumarkt: Der Freitag Sonne im Herzen: Bei bestem Wetter genossen die Neumarkter und ihre Gäste beim Weinfest, veranstaltet von Aktives Neumarkt, in der Abendsonne einen gute Tropfen.



2500 Gläser hatte Bettina Bögl für ihre Weinhütte bestellt – und davon waren am Samstagabend schon fast alle weg. Manch anderem Standlbetreiber waren sie gar ausgegangen.

Mitgemacht beim Weinfest hat auch der Neue Markt. Vor dem französischen Restaurant Olalah war ein Biergarten aufgebaut, am Samstag spielte hier die Band „Note Azure“ auf.

Bilderstrecke zum Thema Weinfest 2016 in Neumarkt: Der Samstag Allseits zufriedene Mienen: Bei den Veranstaltern, den Wirten und, vor allem, beim Publikum. Super-Sommerwetter ließ das Weinfest am Samstag zu einem tollen Erfolg werden.



wof