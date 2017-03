Neumarkter Gesellen sind Basis für Erfolg der Region

Gesellenbriefe an 117 Azubis bei Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Neumarkt übergeben - vor 16 Minuten

NEUMARKT - 117 Auszubildende aus dem Handwerk erhielten bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Neumarkt ihren Gesellenbrief. "Wir brauchen die Leute alle", umriss Kreishandwerksmeister Gerhard Ulm die für die neuen Gesellen ebenso wie die Neumarkter Betriebe positive Situation.

Zufriedene Mienen bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Neumarkt: 117 Auszubildende erhielten ihre Gesellenbriefe. © Foto: Martin Herbaty



Zufriedene Mienen bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Neumarkt: 117 Auszubildende erhielten ihre Gesellenbriefe. Foto: Foto: Martin Herbaty



"Es hat sich rentiert, es war eine richtige und wichtige Entscheidung", beglückwünschte auch Albert Vetterl, Vizepräsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, die Entscheidung für das Handwerk als "Beruf mit Zukunft." Die Wintergesellenprüfungen fanden wieder in einer Vielzahl von Ausbildungsberufen statt. Aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Neumarkt machten den Schritt vom Lehrling zum Gesellen 13 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 28 Elektroniker, ein Fleischer, 31 Feinwerkmechaniker, 26 Metallbauer, drei Maurer, zwei Beton- und Stahlbetonbauer und elf Zimmerer.

Angesichts der starken Nachfrage nach Fachkräften und die wichtige Rolle des Handwerks im Landkreis gratulierte Gerhard Ulm den neuen Gesellen zu ihrer Berufswahl: Mit einem Jahresumsatz von 2,6 Milliarden Euro ist Neumarkt der umsatzstärkste Landkreis in Niederbayern und der Oberpfalz. Während im Landesdurchschnitt 21 Prozent der Umsätze durch das Handwerk erwirtschaftet werden, sind es in Neumarkt stolze 34 Prozent. Zudem liegt der durchschnittliche Jahresumsatz eines Handwerksbetriebes im Landkreis mit zwei Millionen Euro nahezu doppelt so hoch wie im bayerischen Durchschnitt. 1200 Lehrlinge jährlich bedeuten, dass fast jeder zweite Auszubildende in Neumarkt im Handwerk ausgebildet wird.

Weiterbildung wichtig

"Gott hat die Welt erschaffen, den Rest haben wir gemacht", umschrieb Albert Vetterl launig die Bedeutung des Handwerks im Alltag und die damit verbundenen Chancen für die Berufseinsteiger. So könnten die neuen Gesellen durchaus selbstbewusst sein – dürften sich aber nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und die Weiterbildung vernachlässigen: "Das Wissen im Handwerk ändert sich alle fünf Jahre komplett."

Beste Perspektiven für das Handwerk und den Landkreis diagnostizierte auch Landrat Willibald Gailler. Die Ausbildung stelle eine gute Basis für die berufliche und private Zukunft der Absolventen dar, während die Betriebe ebenfalls profitierten: "Wer heute ausbildet, hat die Fachkräfte von morgen." So sei das Handwerk Basis für den Erfolg der Region.

"Wir leben da, wo Deutschland am stärksten ist", kommentierte er den Top-Ten-Platz im aktuellen Focus-Ranking der über 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte. Er nannte hohe Steuerkraft, keine Jugendarbeitslosigkeit, hohes Arbeitskräftepotenzial und starke Identifikation der Arbeitnehmer mit den Betrieben als entscheidende Kriterien. Dass der Landkreis bayernweit die niedrigsten Aufwendungen im Jugendhilfebereich hat, sah Gailler als Erfolg der Bildungsregion Neumarkt.

"Gutes Handwerk beginnt mit einer guten Ausbildung" lautete das Fazit von Oberbürgermeister Thomas Thumann. Er wies auf den großen Anteil der Handwerksbetriebe daran hin, dass sich die Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuer für Neumarkt in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt haben.

Chancen im Landkreis

Alfred Hierl, Leiter der Berufsschule Neumarkt bezeichnete die abgeschlossene Ausbildung als "halbes Glück" für die Absolventen – nun müssten sie ihren eigenen Weg gehen und sich bewähren: "Vollkommenes Glück ist ein Puzzle mit unzähligen kleinen Teilen – ich hoffe, dass Sie möglichst viele Teile finden."

Als Prüfungsbeste geehrt wurden Tobias Klebl (Anlagenmechaniker, Firma Arzt, Seligenporten), Stephan Hecht (Fleischer, Metzgerei Hecht, Lupburg), Human Brandon (Beton- und Stahlbetonbauer, Klebl GmbH, Neumarkt), Johannes Pretzl (Ludwig Freitag Elektro-GmbH & Co. KG, Parsberg), Jonas Waldhier (Feinwerkmechaniker, Huber SE, Berching), Florian Frisch (Berchtold Metallbau GmbH, Neumarkt) Luis Urban (Schreiner, Schreinerei Josef Nummer, Pavelsbach) und Stefan Meiler (Zimmerer, Püchersreuth).

MARTIN HERBATY