Neumarkter gesucht: Wer gibt freiwillig seinen Löffel ab?

"Karawane Oberpfalz" bittet um Spenden für ihre Europa-Orient-Benefizrallye - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Die "Karawane Oberpfalz" hat im Mai Großes vor: Auf vier Motorrädern und mit einem Sprinter wollen die sechs Freunde im Rahmen der Europa-Orient-Benefizrallye von Deutschland nach Jordanien fahren. Zur Vorbereitung auf die Tour betreiben sie bereits allerhand Spendenakquise. Aktuell suchen die Männer 666 Esslöffel.

Die "Karawane Oberpfalz" beteiligt sich an der Europa-Orient-Benefiz-Rallye. Eine von mehreren Aufgaben: Löffel sammeln, die Mentalist Uri Geller für ein riesiges Kunstwerk verbiegen kann. Schon vor dem Start der Reise im Mai haben ihn nun zwei Oberpfälzer in Tel Aviv (Israel) besucht und ihm ein kleines Geschenk mitgebracht. © Jürgen Rupp



Alle rund 35 Teams, die an der Rallye teilnehmen, sind bereits am Sammeln. Die Löffel aus Metall werden an einer Station auf der Tour an Uri Geller in Tel Aviv übergeben.

Der berühmte Mentalist und Löffelverbieger wird daraus ein großes Kunstwerk formen, das ebenfalls für den guten Zweck versteigert werden soll. Die Veranstalter der Europa-Orient-Rallye wachen darüber, dass das Geld für einen wohltätigen Zweck in Israel eingesetzt wird.

Anfang Dezember hat die Karawane Uri Geller in Tel Aviv getroffen:

Rund 500 Löffel fehlen noch

Aktuell haben die Oberpfälzer jedoch erst 140 bis 150 Löffel beisammen. "Das reicht noch lange nicht. Was passiert, wenn wir die Mindestmarke von 666 Löffeln verpassen? Dann gibt‘s Punktabzug für diese nicht erfüllte Aufgabe und womöglich kostet uns das den ersten Preis in der Rallye – ein lebendes Kamel, was einer jordanischen Bauernfamilie geschenkt wird", sagt Jürgen Rupp im Interview.

Was also tun, um seinen Löffel abzugeben (nicht im bildsprachlichen Sinne)? Die Löffel werden gerne mit dem Namen des Spenders versehen. Für die Gravur und als Spende fürs Gesamtbudget der Oberpfälzer werden 19,99 Euro verlangt – wer mehr geben möchte, wird daran sicherlich nicht gehindert.

Stand am Deininger Weihnachtsmarkt

Die Wohltäter mit Abenteuertrieb und Benzin im Blut sind über die Webseite www.karawane-oberpfalz.de, über Facebook oderTel. (0 91 81) 85 70 erreichbar und werden am Deininger Weihnachtsmarkt, 15./ 16. Dezember, an einer Bude Fanartikel anbieten. "Dort können auch eigene Löffel aus Metall abgegeben beziehungsweise für den guten Zweck gekauft werden", warb Jürgen Rupp.

Alexandra Haderlein E-Mail