Neumarkter Gewichtheber-Jugend lässt aufhorchen

ASV-Talente Enrico Haselmann und Sofia Miesbauer sind für Länderauswahl nominiert - vor 8 Minuten

NEUMARKT - 54 junge Sportler aus Bayern haben sich am vergangenen Wochenende beim Frühjahrsturnier in München-Neuaubing getroffen. Das war das erste Event der Bayerischen Gewichtheberjugend. Hier wurden bereits die Weichen gestellt, wer das "weiß-blaue" Team sowohl bei den Deutschen Meisterschaften der Ländermannschaften bei den Schülern als auch bei der Jugend vertreten darf. Und der ASV ist dabei voll im Geschäft.

Enrico Haselmann zeigte unter anderem beim Stoßen Bestleistungen. 65 Kilogramm lagen auf der Hantel und stellten kein Problem für ihn dar. © Foto: Alfred Bechtold



Enrico Haselmann zeigte unter anderem beim Stoßen Bestleistungen. 65 Kilogramm lagen auf der Hantel und stellten kein Problem für ihn dar. Foto: Foto: Alfred Bechtold



Bei den Schülern ist es der bald 14 Jahre alte Enrico Haselmann. Bei den 16- und 17-jährigen Jugendlichen werden es Sofia Miesbauer und Amelie Hörner sein, die Bayern vertreten dürfen. Dabei schaffte Amelie Hörner – seit 1. Januar im Bundeskader – etwas, was es bisher noch nie bei diesem Traditionsturnier gab: Mit am Ende 578,96 Mehrkampf-Punkten erzielte sie die höchste Punktzahl aller Teilnehmer.

Es begann bereits gut mit dem jüngsten Teilnehmer des ASV, Maximilian Küfner. Obwohl er durch längere Krankheit eine Trainingsauszeit von fast fünf Wochen hatte, schlug er sich tapfer. Sechs "Gültige" beim Gewichtheben und ansprechende Leistungen bei der Athletik (Lauf, Sprung, Wurf und Anristen) ergaben am Ende einen Punktestand von 360,59 Zählern und dazu "Bronze."

Bester seiner Altersklasse

Eine Klasse für sich war der talentierte Enrico Haselmann. Er zeigte Bestleistungen im Reißen (48 kg) und Stoßen (65 kg), verbunden mit hohen Technikwerten. Auch bei den athletischen Übungen war er ganz oben auf. Beim Pendellauf wurden 10,9 Sekunden für ihn gestoppt, beim "Dreierhopp" landete er bei 6.65 Metern, beim Schockwurf erzielte er in seiner Gruppe mit 7,95 Meter die beste Weite.

Dazu kamen 14 (von 15 möglichen) Wiederholungen beim Anristen (Bauchmuskeltest). Daraus resultierten 527,99 Punkte, was den Sieg in seiner Altersklasse bedeutete und wie im Vorjahr die Nominierung in die Länderauswahl.

Dieses Kunststück brachte auch Sofia Miesbauer fertig. Tolle Leistungen beim Gewichtheben und top Ergebnisse bei den athletischen Übungen bescherten ihr 503,24 Punkte und Platz zwei. Die ASV-Bayernkaderathletin wird mit Lea Lenz ihr Bundesland bei den DM der Jugend-Ländermannschaften in Herrnberg (Nähe Lübeck) vertreten.

Sehr gut gefiel Alicia Haselmann beim Gewichtheben. Mit 51 kg im Reißen und einem Stoßergebnis von 63 kg blieb sie nur ganz knapp unter ihren persönlichen Rekorden. Bei der Athletik erreichte sie das Maximum von 15 Wiederholungen im Anristen, beim Standdreisprung wurden 6,38 Meter für sie gemessen.

Dann kam der große Einbruch bei ihr, beim Zug im Liegen konnte sie nicht punkten. Mit 399,36 Zählern wurde sie Zweite hinter ihrer Vereinskameradin Amelie Hörner.

Hörner knackt Bestleistung

Amelie Hörner war das Maß aller Dinge. Drei gültige Versuche im Reißen, die mit neuer persönlicher Bestleistung bei 74 kg endeten. Es folgten drei mustergültige Stoßversuche, der letzte mit 88 kg war wieder ein persönlicher Rekord.

Ihre 162 kg im Zweikampf bedeuteten 98 kg (relativ), das war für die 16-Jährige eine bundesligareife Leistung. Der Traum, die Norm zu den Europameisterschaften der Jugend zu schaffen, nimmt langsam Gestalt an. Bei den geforderten athletischen Übungen zeigte sie wiederum ihre Vielseitigkeit. 7,26 Meter wurden für sie im Sprung gemessen, beim Zug im Liegen (Bankziehen) und dem Anristen erreichte sie die Maximalpunktzahl von 150 Zählern.

Zum Schluss konnte der ASV Neumarkt bei der Jugend-Mannschaft noch den Siegerpokal mit nach Hause nehmen, die Schüler und Kinder wurden Vierte.

abe