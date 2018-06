Neumarkter Grundschüler bezwingen Vereinsspieler

Beim Schachturnier an der Theo-Betz-Schule gingen über 100 Teilnehmer an die Bretter - vor 32 Minuten

NEUMARKT - An der Theo-Betz-Schule hat die 6. Auflage des Schachturniers stattgefunden. Der Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr konnte nochmals um 50 Prozent gesteigert werden.

Die Schüler waren konzentriert und mit Spaß bei der Sache. © Foto: Peter Roggenthin



Die Schüler waren konzentriert und mit Spaß bei der Sache. Foto: Foto: Peter Roggenthin



95 Schüler und 14 Teilnehmer beim Elternturnier sprechen für die Beliebtheit von Schach an der Theo-Betz-Schule. Dies freute auch Schulleiter Dr. Thomas Mayr. Er erinnerte an den Beginn der Kooperation mit dem Schachklub Neumarkt vor zehn Jahren mit der Einführung einer Schach-AG mit zehn Teilnehmern – und nun gehen über 100 Kinder dem Königlichen Spiel mit Feuereifer an der Schule nach.

Großen Applaus gab es für die "Schachlehrkräfte" Sabine Goehrke, Susanne Harrer und Heiko Sabatka für ihr Engagement, dann begannen die sieben Runden mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit.

Bilderstrecke zum Thema Das 6. Schulschachturnier an der Theo-Betz-Schule An der Theo-Betz-Schule hat die 6. Auflage des Schachturniers stattgefunden. Der Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr konnte nochmals um 50 Prozent gesteigert werden.



In der Gruppe I (1./2. Klasse) Mädchen sorgten 29 Schülerinnen für ein Rekordteilnehmerfeld, wobei Valentina Großer alle Partien gewann. Ein starkes Turnier spielte auch Lorena Iglesias mit sechs Punkten auf Rang zwei. Dahinter platzierte sich ein Trio mit jeweils 4,5 Punkten, wobei Felicitas Worch dank der besseren Zweitwertung vor Sophia Schneider und Marie Ghassemi aufs Podest kletterte.

Zwei Vereinsspieler geschlagen

Bei den Jungen setzte sich unter den 28 Teilnehmern Philipp Drössler mit sechs Punkten durch, auch weil er gegen zwei Vereinsspieler die Oberhand behielt. Matteo Sams gelang es zwar, als einziger Philipp Drössler zu bezwingen, aber er gab im Lauf des Turniers 1,5 Punkte ab und wurde mit einem halben Zähler Rückstand Zweiter. Titelverteidiger Max Blank sicherte sich mit fünf Punkten dank der besseren Zweitwertung Rang drei vor Ben Lindner sowie Alexander Drössler.

In der Gruppe II (3./4.Klasse) blieb bei den Mädchen Johanna Meyer ungeschlagen und wiederholte mit 6,5 Punkten ihren Vorjahressieg. Ihre hartnäckigsten Verfolgerinnen waren Laura Windsch (2./5,5 Punkte) vor Annalena Zunner (5), Ronja Albert (4,5) und Hannah Kapfer (4).

Bei den Jungs ließ Seriensieger Andreas Hierl nichts anbrennen und stand auch bei seiner 4. Teilnahme ganz oben auf dem Podest. Eine starke Leistung zeigte Mattheo Mauderer, der einzig Andreas Hierl unterlag und sich mit sechs Punkten Rang zwei sicherte vor Reinhold Krauß (5), Gabriel Walha und Julian Schrade (jeweils 4).

Auch ehemalige Teilnehmer der Schach-AGs konnten in Gruppe III mitspielen, darunter Denis Dechand, der bei allen sechs Turnieren mit von der Partie war. Dabei verteidigte er mit fünf Punkten seinen Vorjahrestitel. Karl Großer war am Ende punktgleich, wies aber die schlechtere Zweitwertung auf, hatte er doch den direkten Vergleich verloren. Rang drei ging an Matej Popan mit vier Punkten vor Jakob Hierl (3,5) und dem besten Mädchen Edona Aliu (1,5).

In der Gruppe der Erwachsenen eilte der Vorjahreszweite Zeljko Milasinovic von Sieg zu Sieg und gewann mit sieben Punkten souverän.

Bei der folgenden Siegerehrung verlieh Schachklubvorsitzender Sebastian Mösl allen Teilnehmern eine Medaille und einen Preis, die besten Drei nahmen stolz Pokale entgegen.

Die besten Fünf: Gruppe I Mädchen: 1. Valentina Großer 7,0, 2. Lorena Iglesias 6,0, 3. Felicitas Worch 4,5, 4. Sophia Schneider 4,5, 5. Marie Ghassemi 4,5.

Gruppe I Jungen: 1. Philipp Drössler 6,0, 2. Matteo Sams 5,5, 3. Max Blank 5,0, 4. Ben Lindner 5,0, 5. Alexander Drössler 5,0.

Gruppe II Mädchen: 1. Johanna Meyer 6,5, 2. Laura Windsch 5,5, 3. Annalena Zunner 5,0, 4. Ronja Albert 4,5, 5. Hannah Kapfer 4.

Gruppe II Jungen: 1. Andreas Hierl 7,0, 2. Mattheo Mauderer 6,0, 3. Reinhold Krauß 5,0, 4. Gabriel Walha 4, 5. Julian Schrade 4,0.

Gruppe III: 1. Denis Dechand 5,0, 2. Karl Großer 5,0, 3. Matej Popan 4,0, 4. Jakob Hierl 3,5, 5. Edona Aliu 1,5, 5. Filip Milasinovic 1,5.

Gruppe IV Eltern: 1. Zeljko Milasinovic 7,0, 2. Jürgen Lodermeyer 5,0, 3. Salman Bal 4,5, 4. Jan Stottko 4,5, 5. Jörg Klinger 4,0.

nn