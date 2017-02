Neumarkter Gymnasien wünschen sich G9 zurück

WGG-Schulleiter Bernhard Schiffer ist für die Rückkehr zu neun Jahren - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine Rückkehr zum G9 würde an den Neumarkter Gymnasien wohl auf große Akzeptanz stoßen. Bernhard Schiffer, Leiter des Willibald-Gluck-Gymnasiums und Bezirksvorsitzender der Bayerischen Direktorenvereinigung, wünscht sich von der Politik eine rasche Entscheidung.

Adios G8, zurück zum G9? © dpa



Bislang wollte die CSU den Schulen die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 überlassen. Doch nun bahnt sich in der Partei ein Schwenk an. Der Landesvorstand der Jungen Union hat sich kürzlich auf einer Klausurtagung klar für das neunjährige Gymnasium ausgesprochen und macht so gehörig Druck auf die Parteispitze. In einer Online-Umfrage der Landeselternvereinigung haben sich 80 Prozent von 36 537 beteiligten Müttern und Vätern für ein einheitliches G9 ausgesprochen.

Das scheint zu wirken: Der CSU-Arbeitskreis Bildung hat letzte Woche im Beisein von Kultusminister Ludwig Spaenle beschlossen, dass es keine Wahlmischmodelle sondern eine einheitliche Form für alle Gymnasien geben soll. Der Dialogprozess mit den beteiligten Verbänden und Kommunalvertretern werde fortgesetzt, heißt es. Ein Spitzengespräch, das möglicherweise noch im Februar stattfindet, soll die Entscheidung über G8 oder G9 bringen.

Eindeutiges Stimmungsbild: G9 statt G8

Ginge es nach den Lehrern des Willibald-Gluck-Gymnasiums (WGG) in Neumarkt, so würde es mit dem G9 weitergehen. Er habe in der Lehrerkonferenz ein Stimmungsbild eingeholt, berichtet Schulleiter Bernhard Schiffer. Von rund 120 Pädagogen wollten nur vier mit dem G8 weitermachen, alle anderen hätten sich für eine Rückkehr zum G9 und gegen eine Parallelführung ausgesprochen.

Auch Schiffer macht aus seiner Position pro G9 keinen Hehl und weiß sich einig mit Ulrike Severa, Direktorin des Ostendorfer-Gymnasiums: „Wir haben den Eltern vor wenigen Tagen beim gemeinsamen Informationsabend gesagt, dass beide Schulleiter für die Rückkehr zum G9 sind. Das hat für spontanen Beifall gesorgt“, berichtet Schiffer.

Für seinen Standpunkt führt der WGG-Chef im Wesentlichen drei Gründe an:

Die Verkürzung auf acht Klassen gehe zu Lasten der männlichen Schüler. „Die sind in der Entwicklung einfach noch nicht so weit wie die Mädchen“, sagt Schiffer. Die Folge: „Die Jungs haben im Abitur schlechtere Noten.“ Das sei auch am WGG mit zwei Dritteln Jungs als Schüler deutlich zu beobachten.

Probleme gebe es für die Gymnasiasten auch beim Übertritt an die Universität. Schiffer: „Da sind die Übergänge nicht mehr so fließend wie früher.“

Schließlich sei der Ganztagsunterricht vor allem für Schüler aus dem Umland eine arge Belastung. „Die kommen so spät heim, da muss man sich schon fragen, ob man denen noch Hausaufgaben aufgeben kann“, sagt Schiffer.

Platzprobleme erwartet der Schulleiter im Falle der Rückkehr zum G9 nicht unbedingt. Ein zusätzlicher 13. Jahrgang sei im neu erbauten Haus des WGG unterzubringen, allerdings nur, wenn der Zuspruch gleich bleibe. Doch was wäre, wenn Eltern dann wieder vermehrt dem Gymnasium statt der Realschule den Vorzug geben? „Sollten die Anmeldezahlen hoch gehen, dann könnte es eng werden“, sagt Schiffer.

Der Direktor hofft, dass für ein festes G9 auch ein verbindlicher Lehrplan kommt. „Da werden alle drauf drängen, sonst wären die Ausbildungen in den Gymnasien nicht mehr vergleichbar.“ Ein Problem seien die Schulbücher. Die Verlage hätten sich gerade erst alle auf den neuen, ab 2017/18 gültigen Gymnasiallehrplan ausgerichtet.

Bernhard Schiffer wünscht sich jedenfalls von der Politik „eine rasche Entscheidung“, aber keinen Schnellschuss.

CHRISTINE ANNESER

