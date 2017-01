Neumarkter Hallenbad wird früher plattgemacht

NEUMARKT - Die Neumarkter Stadtwerke haben vom Landkreis grünes Licht dafür bekommen, vorzeitig das kreiseigene Hallenbad zu schließen und abzureißen.

Das Landkreis-Hallenbad hat nun doch eine kürzere Lebensdauer als bisher geplant. Es soll im Februar 2019 geschlossen und abgerissen werden. © Foto: André De Geare



Der Kreisausschuss folgte einer Bitte des Projektsteuerers des Neumarkter Ganzjahresbades. Demnach wird das alte Hallenbad zum 1. Februar 2019 dicht und dem Erdboden gleichgemacht, damit früher mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen und die Gesamteinrichtung angeblich am 1. Januar 2020 in Betrieb gehen kann. Dies hat aber zur Folge, dass in jenem Jahr in den Monaten Februar bis Mitte Mai und von Mitte September bis Dezember kein Hallenbad für den Schulschwimmunterricht zur Verfügung steht.

Kreiskämmerer Hans Ried berichtete den Ausschussmitgliedern, dass dies für die meisten weiterführenden Schulen „kein großes Problem“ darstelle. Man werde sich in diesen Monaten mit anderen Sportarten behelfen, hätten die Schulen der Landkreisverwaltung mitgeteilt. Anders verhalte es sich dagegen bei den Gymnasien, weil Schüler für das Abitur das Sportfach Schwimmen wählen könnten. Die Abnahme des Schwimmabiturs sei für den April geplant.

Voraussichtlich werde im Dezember 2018 festgelegt, welche Sportarten für das Abitur herangezogen werden. Erfahrungsgemäß seien im Willibald-Gluck-Gymnasium bis zu 30 Schüler und im Ostendorfer bis zu 20 betroffen, hieß es im Kreisausschuss. Laut Kämmerer Ried könnten die Abi-Schwimmprüfungen zeitlich verlegt oder in anderen Bädern im Landkreis abgenommen werden. Zu dem fraglichen Zeitpunkt sei dann das Schwimmbad in der Gemeinde Berg wieder in Betrieb. Auch die Schwimmbäder in Parsberg und in Berching kommen nach Ansicht von Hans Ried als Alternativen in Betracht.

Keine Komplett-Auslagerung

Die Kostenbelastung des Landkreises als Folge der vorgezogenen Badschließung hält sich in Grenzen: Für geschätzte 20 Bustransfers von Schülern zum Schwimmunterricht außerhalb kalkuliert die Landkreisverwaltung mit jeweils 150 Euro. Insgesamt wären dies 3000 Euro. Auf die kritische Nachfrage des CSU-Fraktionsvorsitzenden Alois Scherer betonte Hans Ried allerdings, dass an eine komplette Auslagerung des Schulschwimmens nicht gedacht sei: „Irgendwo gibt es nun einmal Ausfallzeiten.“

Die Vize-Landrätin Heidi Rackl vergewisserte sich, ob bei Verzögerungen beim Bau des Ganzjahresbades auch der Abriss des Landkreis-Hallenbades später stattfinden werde. Das bejahten Kämmerer Hans Ried und Landrat Willibald Gailler: „Wir werden den Bauablauf beobachten, im vorauseilenden Gehorsam werden wir das nicht machen.“

