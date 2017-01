Neumarkter Hochzeitsmesse beim Sammüller

NEUMARKT - Brautpaare 2017 aufgepasst: Am Samstag und Sonntag, 14./15. Januar, findet im Berghotel Sammüller die diesjährige Hochzeitsmesse statt.

Mehrere elegante Roben werden auch heuer wieder hübsche Mädels und Jungs am Wochenende bei den Modenschauen im Sammüller präsentieren. © Archivfoto: Günter Distler



Mehr als 25 Aussteller werden dabei wieder ihr Portfolio rund um die Hochzeit präsentieren – egal ob Einladungskarte, Ringe, Torten, Fotografen, Make-up-Profis, Kirchen, Blumenschmuck und vieles mehr.

Auch zwei Modenschauen wird es wieder geben: am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr werden wieder die neuesten Modetrends für Braut und Bräutigam vorgestellt. Für jene, die nicht heiraten, gibt es auch diverse Abendmoden zum Begutachten. Die Messe selbst ist im Berghotel Sammüller, Schafhofstraße 25 in Neumarkt, am Samstag von 15 bis 20 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

