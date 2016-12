Neumarkter Hofpfarrei denkt an Häftlinge

Verein Set-Free erhält 500 Euro für die soziale Gefängnisarbeit - 21.12.2016 10:22 Uhr

NEUMARKT - Dekan Richard Distler hat dem Verein Set-Free eine Spende der Hofpfarrei Neumarkt über 500 Euro für die soziale Gefängnisarbeit übergeben.

Angelika Lang und Edith Schmid von „Set-Free“ bedankten sich bei Dekan Richard Distler. Die Engel haben Häftlinge gebastelt. Foto: F.: Athina Tsimplostefanaki



Aus dem christlichen Glauben heraus initiiert der gemeinnützige Verein seit 2008 in der JVA Straubing und seit kurzem auch in sächsischen Haftanstalten Projekte mit einem ganzheitlichen Ansatz. „Ganzheitlich, weil er von der Inhaftierung bis zur Integration in die Gesellschaft reicht“, erklärt Vorsitzende Angelika Lang aus Winterzhofen bei Berching. Die Kriminologin und ihre Mitstreiterin Edith Schmid brachten Papierengel mit, die die „harten Jungs“ für einen guten Zweck gebastelt haben.

nd