Neumarkter Hospizverein lädt zum Trauern in der Gruppe

Hospizverein startet neuen Kurs im November

NEUMARKT - Der Hospizverein bietet eine neue Trauergruppe für Hinterbliebene an.

Der Tod eines lieben Menschen kann einen völlig aus der Bahn werfen. Hilfe erfahren Trauernde in dieser Lebenslage in der geschützten Atmosphäre einer Trauergruppe. Diese bietet einen sicheren Raum, seine Trauer zu zeigen und mitzuteilen. Die Trauer ist ein natürlicher Weg der Psyche, den Verlust eines nahe stehenden Menschen zu verarbeiten. Sie braucht Zeit und Raum. Indem man den Weg der Trauer durchschreitet, kann man neue Wege und Ziele finden.

Der Hospizverein bietet in seiner neuen Trauergruppe kostenlos Hilfe an. In Gemeinschaft mit anderen Betroffenen kann im geschützten Rahmen mit der Begleitung ausgebildeter Trauerbegleiterinnen der Weg der Trauer gemeinsam begangen werden.

Grab Symbolbild © dpa



Die Trauergruppe startet am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr. Der zweite Termin ist am Donnerstag, 23. November, um 19 Uhr. Ab dann findet der Kurs 14-tägig in der Dr.-Eberle-Straße 6a in Neumarkt an insgesamt zehn Terminen statt.

Anmeldungen bitte bis zum 12. November unter Tel. 09181-290920 (Bürozeiten Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 12 Uhr, außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet). Weitere Angebote des Hospizvereins finden sich unter www. hospizverein-neumarkt.de.

nn