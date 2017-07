Neumarkter Immobilien: Hitziger Markt kühlt leicht ab

NEUMARKT - Als erst dritte Sparkasse in Bayern bietet die Sparkasse Neumarkt-Parsberg Häusleverkäufern eine kostenlose "Leistungsgarantie" an. Damit will das Geldinstitut seine Position im überhitzten Immobilienmarkt verbessern. Denn Immobilienpreise und Mieten werden weiter steigen, prognostiziert Vorstandsmitglied Matthias Wittmann. Allerdings nicht mehr so kräftig wie in vergangenen Jahren.

Für Bauland in bester Lage muss man in der Region Neumarkt derzeit bis zu 375 Euro pro Quadratmeter hinblättern. © Foto: Patrick Pleul/dpa



Zur Pressekonferenz in die Sparkassen-Hauptstelle am Oberen Tor hat Matthias Wittmann auch aktuelle Zahlen zur Preisentwicklung in der Region Neumarkt mitgebracht. "Wir haben weiterhin eine historisch hohe Nachfrage", konstatiert der Sparkassenvorstand. "Sowohl beim Neubau als auch im Bestand."

Die Unterschiede zwischen einem Häuschen auf dem Land bei Hohenfels und einer Stadtvilla in der Neumarkter City sind freilich enorm. Die Preise für eine Doppelhaushälfte, Erstbezug, schwanken laut Sparkasse derzeit zwischen 250 000 und 475 000 Euro, die Quadratmeterpreise einer neuen Drei-Zimmer-Wohnung zwischen 2700 und 3800 Euro, mit Ausreißern nach oben. Für Bauland zahlt ein Käufer derzeit zwischen 60 und 375 Euro pro Quadratmeter.

Dementsprechend teuer sind auch gebrauchte Immobilien in der Region: freistehendes Einfamilienhaus 140 000 bis 375 000 Euro; Doppelhaushälfte/Reihenhaus 130 000 bis 300 000 Euro; Drei-Zimmer-Wohnung: 1400 bis 2800 Euro pro Quadratmeter.

Seit 2014 gehen die Immobilienpreise im Raum Neumarkt stark nach oben. Matthias Wittmann sieht jedoch Indizien für ein Abflachen der Kurve: "Die Preise werden sich zwar weiter entwickeln, doch Wachstumsraten von sechs bis acht Prozent wie in den vergangenen Jahren sehen wir nicht mehr." Allerdings werden wohl auch die Zinsen moderat steigen. "Bei kurzfristigen Geldanlagen nur minimal, bei langfristigen auf zwei bis drei Prozent", schätzt Wittmann. Kein Grund zu Panik: "Es gibt bei uns kaum Anzeichen für eine Immobilienblase, die platzen könnte wie in Spanien oder Portugal."

Interessenten en masse

Die aktuelle Lage auf dem leer gefegten Wohnungsmarkt stelle aber nicht nur Käufer vor ein Problem, sondern auch Verkäufer, sagt Torsten Walter vom örtlichen Immobilen-Center der Sparkasse Neumarkt-Parsberg. "Wer seine Wohnung auf ein Immobilienportal im Internet stellt, hat schon am nächsten Tag 200 Mails im Eingang. Das überfordert viele." Auch die Marktpreiseinschätzung: "Hier kann ein Fehler einen Verlust in fünfstelliger Höhe bedeuten."

Also wendet sich der Verkäufer an einen Immobilienmakler. Als solcher tritt auch die Sparkasse auf. Auf diesem Feld kann sie als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit Vertrauenswürdigkeit, Erfahrung, aber auch ihrem großen Datenpool und einer langen Liste an vorgemerkten Interessenten punkten.

Um den Kunden noch besser vor Risiken zu schützen, hat die Sparkasse Neumarkt-Parsberg nun ihren Leistungskatalog "in einzelnen Punkten geschärft" und mit einem Sonderkündigungsrecht bei Nichterfüllung garniert.

Diese neue "Leistungsgarantie" hat die S-Immo in München für die bayerischen Sparkassen entwickelt. In der Region sei sie einmalig, sagt Matthias Wittmann. Ziel der Sparkasse sei es, in einem hart umkämpften Markt neue Kunden zu gewinnen. Sie verdient daran, dass bei einer erfolgreichen Vermittlung häufig auch die Finanzierung des Immobilienkaufs über die Sparkasse läuft. "Deshalb ist die Leistungsgarantie umsonst."

