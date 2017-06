Neumarkter Innenstadt soll in die Gänge kommen

NEUMARKT - Der scheidende City-Manager Roland Kittel zieht im Interview mit den Neumarkter Nachrichten eine positive Bilanz seiner knapp sechsjährigen Tätigkeit im Stadtmarketing der Kreisstadt. Gleichzeitig mahnt er eine schnelle und effektive Umsetzung des Großprojektes der Innenstadtgestaltung an.

Mit Aktionen wie dem Altstadtflohmarkt hat Aktives Neumarkt unter der Geschäftsführung von Roland Kittel einige Impulse für eine vitale Innenstadt setzen können. Foto: Fritz Etzold



Man kann es auch so formulieren: „Auf dem Papier ist viel passiert.“ Roland Kittel meint damit das umfangreiche Bündel der konzeptionellen Überlegungen zum kommunalen Generalthema: Wie kann die Neumarkter Innenstadt aufgewertet werden, damit sie fürs Wohnen, für Handel und Gewerbe und fürs soziales Leben möglichst attraktiv ist?

Roland Kittel ist City-Manager und Geschäftsführer des Marketingvereins Aktives Neumarkt noch bis Ende August und wird dann zur Stadt Schwandorf wechseln, wo er einen ähnlichen Aufgabenbereich betreuen wird.

Die Spannung steigt

Der Marketingexperte erinnert sich an seinen Dienstantritt im Herbst 2011: Damals sei die Devise gewesen, die Innenstadt vor dem Bau und der Eröffnung des Neuen Marktes auf Vordermann zu bringen. Viele Überlegungen einschließlich Architektenwettbewerb seien seitdem angestellt worden. Die „bauliche Umsetzung“ sei bekanntermaßen auf 2018 verschoben worden. Jetzt, Mitte 2017, sei er gespannt, welche konkreten Maßnahmen in einem Jahr verwirklicht seien.

„Wenn man nüchtern draufschaut, dann muss man feststellen, dass in vielen Punkten leider relativ wenig passiert ist. Es wird wirklich Zeit, dass man bei einigen Dingen in die Umsetzung kommt“, merkt der Noch-City-Manager Kittel an. Konkret nennt er die Realisierung von teils exzellenten Entwicklungskonzepten für Innenstadtbereiche abseits der Marktstraße, das Dauerthema öffentliche Bestuhlung und die Münsterbeleuchtung.

Den Schwarzen Peter für die Verzögerungen will Roland Kittel nicht der Stadtspitze oder der Verwaltung zuschieben. Der Stadtrat und die Administration seien von „klugen Köpfen“ geprägt. Individuelle Gründe für die Nicht-Umsetzung gebe es viele. Kittels Gesamteindruck: „Es hakt immer irgendwo.“

In manchen Fällen scheitere die Stadtverwaltung auch an Hausbesitzern, die sich sperren oder übertriebene Forderungen für ihre Immobilien stellen würden. Da praktisch jedes Thema der Innenstadtgestaltung auch die Interessen der Geschäftsleute berühre, sei der Verein Aktives Neumarkt besonders gefordert. Roland Kittel: „Da kommt einiges auf meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger zu, das wird die größte Aufgabe.“

Mitgliederzahl verdoppelt

Die Potenz des Marketingvereins ist erheblich: Als Kittel seinen Job angetreten hat, gehörten der Vereinigung rund 90 Geschäfte, Gaststätten und Hausbesitzer an. Jetzt sind es fast 190 Akteure, die sich eine wirksame Interessenvertretung wünschen. Aktives Neumarkt sei damals ein relativ junger Verein gewesen, der bei vielen auf große Skepsis gestoßen sei. Diese Vorbehalte seien aber vollständig verschwunden.

Positiv bilanziert der City-Manager auch den „Schulterschluss“ des Neuen Marktes mit den etablierten Einzelhändlern. Der Weg dahin sei nicht selbstverständlich gewesen und habe einiger Anstrengungen nicht nur von Aktives Neumarkt, sondern auch der Stadt und der Firma Bögl bedurft. Kittel: „Das hält, ist ein Meilenstein, toll, dass es gelungen ist.“

Die gestiegene Zahl von Marketingmaßnahmen und Einzelveranstaltungen möchte Roland Kittel keinesfalls als persönliche Erfolge für sich reklamieren. Ideengeber habe es in den Jahren viele gegeben. Häufig sei es die Aufgabe gewesen, bestehende Veranstaltungen abzuwandeln und neue Akzente zu setzen. Doch nicht alle Konzepte hätten funktioniert.



