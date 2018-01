Neumarkter Jugendbüro sucht kesse Kelten

NEUMARKT - Das Jugendbüro der Stadt Neumarkt sucht engagierte junge Leute ab 16 Jahren, die Lust haben, in den Sommerferien Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren zu betreuen.

Die Neumarkter Ferienspiele bieten immer wieder eine Zeitreise für die Kinder. Heuer versetzen sie sich in die Welt der Kelten. © Fritz Etzold



Wer sich einbringt, kann nicht nur lernen, wie man eine Gruppe richtig (an-)führt und selbstbewusst frei spricht, sondern hat am Ende sicher genügend Knowhow, damit einem der kleine Bruder oder die kleine Schwester nicht mehr so leicht auf der Nase herumtanzt.

Dazu werden die künftigen Betreuer auf ihre Aufgaben vorbereitet. An zwei Wochenenden erhalten sie Grundkenntnisse in Theorie und Praxis der pädagogischen Arbeit mit Kindergruppen. Später führen Workshops wie Töpfern, Filzen, Schnitzen, oder Batiken in handwerklich-kreative Techniken ein, um für die Ferienmaßnahmen gut gerüstet zu sein. Thema im Jahr 2018 sind die "Kelten".

Zur Vorbereitung besuchen wir gemeinsam das Keltendorf "Gabreta" im Bayerischen Wald. Hier tauchen wir in die Welt unserer keltischen Vorfahren ein um Fragen auf den Grund zu gehen, die uns in der Arbeit mit den Kindern beschäftigen: Wie lebten die Kelten? Wie wohnten und arbeiteten sie? Wie kleideten sie sich? Was wurde gegessen? Wie ging es Kindern und welche Spiele wurden gespielt?

Neben einem Taschengeld von 30 Euro pro Tag erhalten die teilnehmenden Betreuer ein Zertifikat, das bei späteren Bewerbungen ganz sicher einen Vorteil darstellt. Ebenso werden die Ferienspiele auch als "Pädagogisches Praktikum" anerkannt.

Wer Interesse hat, meldet sich ganz schnell im Jugendbüro der Stadt Neumarkt, (0 91 81) 90 55 28 oder per Mail: jugendbuero@neumarkt.de

