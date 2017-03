Neumarkter Jugendliche checkten das Handwerk

Am "Azubi Day" gab es Informationen über viele Berufe vom Schreiner bis zum Frisör - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Unter dem Motto "Check das Handwerk" stand der Aktionstag bei der Handwerksammer Neumarkt, an dem sich viele Jugendliche über eine Ausbildung in einem Handwerksberuf informiert haben.

Mädchen und Buben legten selbst Hand an beim „Azubi Day“. Schließlich sollten die Jugendlichen ein Gefühl für den Werkstoff erhalten, mit dem sie später einmal arbeiten werden. © Foto: Siegfried Mandel



Mädchen und Buben legten selbst Hand an beim „Azubi Day“. Schließlich sollten die Jugendlichen ein Gefühl für den Werkstoff erhalten, mit dem sie später einmal arbeiten werden. Foto: Foto: Siegfried Mandel



Durchaus handwerkliche Fähigkeiten legte Oberbürgermeister und Schirmherr Thomas Thumann bei einem Rundgang in der Kerschensteiner Straße in Neumarkt an den Tag. Das Anrühren und anschließendem Vergießen einer Mörtelmasse oder das Bearbeiten einer Blechstruktur zu einem Metallelefanten waren für das Stadtoberhaupt kein Problem.

In der Handwerkskammer stellten sich die verschiedensten Berufe mit den zahlreichen Facetten vor. Nicht nur Meister und Gesellen, auch Auszubildende gaben Informationen zu den einzelnen Sparten.

Um das erste Gefühl mit dem Werkstoff zu bekommen, konnte man sich beim Legen einer Breze, dem Bearbeiten von Metall und Holz oder beim Umgang mit Haaren fachkundige Informationen einholen.

SIEGFRIED MANDEL