Neumarkter Jugendliche kämpfen für afghanische Freunde

Am Samstag findet eine Demonstration gegen Abschiebungen statt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine Gruppe von etwa 25 Jugendlichen hat für Samstag, 25. März, um 15 Uhr vor dem Bahnhof in Neumarkt eine Demonstration angemeldet.

Bereits im Dezember haben Neumarkter Schüler bei einer Demo darauf hingeweisen, dass sie Afghanistan nicht für ein sicheres Herkunftsland halten. Foto: Hubert Bösl



Anlass seien, so die Jugendlichen, die weiterhin stattfindenden Massenabschiebungen von Geflüchteten nach Afghanistan.

Unter den betroffenen Flüchtlingen befinden sich auch bis zu zehn Geflüchtete aus Neumarkt und besonders ein mit den Jugendlichen befreundeter 19-jähriger Afghane, der vor sechs Monaten eine Ausbildung in einem Betrieb begonnen hat.

Ein Zeichen setzen

Die Demonstration soll, so die Veranstalter, "auf die Absurdität der Abschiebungen aufmerksam machen und ein klares Zeichen gegen den Rechtsruck und die Deportationen setzen".

Der Demonstrationszug der Jugendlichen wird am Samstag, 25. März, um 15 Uhr am Bahnhof in Neumarkt beginnen, einmal quer durch die Innenstadt verlaufen und für zwei Kundgebungen — einmal vor dem Rathaus sowie vor dem Flüchtlingsheim in der Kastengasse — Halt machen.

Schon im Dezember hatten Neumarkter Schüler bei einer Demonstration vor dem Rathaus gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestiert.

nn