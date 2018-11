Neumarkter Jungs freuen sich auf Rock im Park

NEUMARKT - Die NN-Rockbühne scheint ein gutes Pflaster zu sein für Neumarkter Nachwuchs-Bands: Mit einem grandiosen Auftritt im Nürnberger Hirschen gewann "Delamotte" das Finale und darf sich bei auf bei Rock im Park auf der Bühne austoben.

Zwei Gitarren, Keyboard, Bass, Schlagzeug: Die fünf Neumarkter Jungs von „Delamotte“ überzeugten mit ihrem NeuPop im Finale der NN-Rockbühne. © Foto: Michael Matejka



"Es ist ein supergutes Gefühl", sagt Constantin Habel, Gitarrist und Sänger von "Delamotte". So richtig konnten die fünf Neumarkter Jungs ihren Erfolg erst am nächsten Tag begreifen, als sie sich den Schlaf aus den Augen gerieben hatten. "Das war schon ziemlich nervenaufreibend", sagt Habel. "Delamotte" war als letzte an der Reihe und mit jedem Gig vor ihnen stieg die Nervosität. "Die waren alle richtig gut."

Doch mit der gewissen Portion Selbstbewusstsein war alles kein Problem. Habel, Alexander Gsell, Christian Hilbig, Tim Walter und Nikolas Thier blieben cool und überzeugten Publikum und Jury. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus – nach Punkten. "Um es mit den Worten eines Weinkenners zu sagen: Es ist ein richtig guter Rockbühne-Jahrgang", fasste Juror Stefan Gnad seinen Eindruck zusammen.

Vielleicht gaben die Gene den letzten Ausschlag: Der Name Habel ist bekannt in Neumarkts Musikszene. Constantins Vater Helmut spielt nicht nur bei "Converted", sondern ist auch E-Gitarren-Lehrer an der Musikschule. Geschätzte zwei Drittel aller E-Gitarristen der Region haben bei ihm das erste Mal geschraddelt.

Auch die anderen Mitglieder stammen aus musikalischen Familien. Der Bruder von Bassist Tim Walter gewann mit der Band "The Mimics" übrigens die NN-Rockbühne 2017 und spielte heuer bei Rock im Park.

Seit 2014 macht "Delamotte" zusammen Musik, erst unter anderem Namen, lange nur Cover-Songs. Doch irgendwann kam die Lust auf eigene Stücke, vor etwa einem Jahr schließlich auch auf deutsche Texte. In einem Studio in München kam schließlich die Initialzündung für ihre musikalischen Stil. "Die haben uns Stücke aus den 80er Jahren von ,Ideal‘ vorgespielt – und ich wusste sofort: Das ist es", sagt Constantin Habel.

NeuPop nennt "Delamotte" ihre Musik, angelehnt an den Sound der Neuen Deutschen Welle, aber zeitgemäß und einen Tick anders. Den Unterschied macht der mehrstimmige Gesang, der bei deutschen Bands kein Standard ist, anders als im internationalen Pop. "Wir können das aus unserer Cover-Zeit", sagt Habel. "Die Beatles sind unser Vorbild – wenn auch unerreichbar großartig."

Neumarkt ist zwar ihre Heimatstadt, aber Studium und Job hat die Gruppe verstreut zwischen Wien und Nürnberg. Ihren Proberaum im G 6 haben sie aber noch immer. Dort verbringen sie ein Wochenende im Monat. "Dann proben wir an beiden Tagen sechs, sieben Stunden am Stück". Neben Club- und Festival-Auftritten war die Band auch schon im Studio. Die EP erscheint am 9. Februar und ist dann auch auf allen Streamingsdiensten wie Spotify oder iTunes verfügbar.

