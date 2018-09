Neumarkter Kellergangband für Kulturpreis nominiert

Preisverleihung ist am 19. Dezember in München - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Kellergangband der Lebenshilfe Neumarkt ist vom Bundestagsabgeordneten Alois Karl für den Bayerischen Popkulturpreis 2018 in der Kategorie Inklusion vorgeschlagen worden.

Die Freude über die Nominierung ist bei der Kellergangband der Lebenshilfe Neumarkt groß. © Helmut Sturm



Das löste große Freude bei der Lebenshilfe und den Jura-Werkstätten aus. Schließlich tragen die Mitglieder dieser Band gelebte Inklusion mit einer Begeisterung in die Gesellschaft tragen, dass das Wort Inklusion bei ihren Auftritten eigentlich überflüssig ist.

Legendär sind ihre Auftritte beim Juravolksfest und regelmäßig suchen sie gemeinsam mit der Band Rock Sixties die große Bühne. Das wirke weit in die Gesellschaft hinein und stärke nachhaltig den Gedanken der Inklusion, schreibt Alois Karl an Bernd Strieder vom Verband für Popkultur in Bayern. Den Gewinnern jeder Kategorie winkt ein Preisgeld von 2000 Euro. Die Preisverleihung ist am 19. Dezember um 15 Uhr im Funkhaus des bayerischen Rundfunks in München.

nn