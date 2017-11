Neumarkter Kreis-JU fordert neue Gesichter und frischen Wind

Martin Willjung: Nach der Erlanger Landesversammlung ist die Enttäuschung wegen Seehofers Absage groß - vor 57 Minuten

NEUMARKT - "Die bayerische CSU braucht an der Spitze neue Gesichter, neue Themen und frischen Wind", meint Martin Willjung, der Vorsitzende der JU im Kreis Neumarkt, am Tag nach der Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen.

Kampfansage? Der JU-Landesvorsitzende Hans Reichhart (r.) überreichte dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer schon 2013 auf der JU-Landesversammlung in Nürnberg ein Paar Boxhandschuhe. © Daniel Karmann/dpa



Kampfansage? Der JU-Landesvorsitzende Hans Reichhart (r.) überreichte dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer schon 2013 auf der JU-Landesversammlung in Nürnberg ein Paar Boxhandschuhe. Foto: Daniel Karmann/dpa



Die Enttäuschung bei der Jungen Union sei groß, besonders über die Absage von Partei-Chef Horst Seehofer und Generalsekretär Andreas Scheuer, sagt Martin Willjung. Der Parteinachwuchs der CSU habe ein halbes Jahr lang permanent Wahlkampf betrieben, nachts Plakate aufgehängt und tagsüber die Infostände besetzt.

In dieser Zeit hätten Seehofer und Scheuer nahezu täglich mit Motivationsschreiben an die JU-Aktiven gewandt. "Und nach einem Verlust von zehn Prozentpunkten der Stimmen stellen sich diejenigen, die den Wahlkampf organisiert und die Linie vorgegeben haben, nicht der Diskussion."

Dabei gehe es nicht in erster Linie um Schuldzuweisungen, sondern um eine Analyse. "Die kann durchaus schmerzhaft sein", so Willjung. Aber bei dem enormen Vertrauensverlust, den die CSU erlitten habe, seien Veränderungen notwendig für einen besseren Erfolg im Landtagswahlkampf. "Wir brauchen neue Gesichter, neue Themen und frischen Wind", sagt Willjung.

Martin Willjung, der Vorsitzende der Jungen Union im Kreis Neumarkt. © Fritz-Wolfgang Etzold



Martin Willjung, der Vorsitzende der Jungen Union im Kreis Neumarkt. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Mit frischen Wind meint der JU-Kreisvorsitzende einen moderneren Auftritt, die stärkere Nutzung von sozialen Medien etwa, um junge Menschen zu erreichen. Bei den Themen solle sich die CSU in deutlicher Sprache klarer an den "erfahrenen Wählern" orientieren.

Und bei den neuen Gesichtern? "Wir sind auf keine Person festgelegt", sagt Willjung. Aber die Neumarkter JU habe nicht zuletzt durch den CSU-Bezirksvorsitzenden Albert Füracker einen engen Draht zu Markus Söder: "Er war schon öfter bei Veranstaltungen von uns, wo wir gute Diskussionen hatten."

hoe