Neumarkter Kunden sauer über Videokamera an der Kasse

Datenschutz: Manche Geschäften und Märkte filmen ihre Kunden bei der Eingabe der Geheimzahl - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In Zeiten des sensibleren Umgangs mit den eigene Daten kann die Videoüberwachung in Märkten und Geschäften bei der Kundschaft zu Irritationen führen. Besonders, wenn im Kassenbereich steil von oben gefilmt wird – mit bestem Blick auf das Kartenlesegerät für bargeldlose Zahlungen.

Auf Schildern weisen Läden und Märkte die Kundschaft daraufhin, dass ihre Verkaufsräume mit Videokameras überwacht werden. Wenn aber auch das Eingabefeld des Kartenlesegeräts im freien Sichtfeld der Kameras liegt, stellt sich die Frage nach dem Datenschutz. Paul Zinken/dpa © Foto:



Am Donnerstag kam ein empörter Kunde des Neumarkter Media-Markts in die NN-Redaktion. Ihm war über der Kassentheke des Elektromarkts eine senkrecht nach unten gerichtete Kamera aufgefallen – als er gerade die Geheimzahl seiner Geldkarte eingetippt hatte. Darauf angesprochen, erklärte die Frau an der Kasse, die Aufnahmen würden nach drei Tagen gelöscht – was den Kunden aber mitnichten beruhigte: Hätten nun doch ihm völlig Fremde neben seinen Kontodaten auch Kenntnis von seiner PIN-Nummer.

Dem sei aber nicht so, erklärte Media-Markt-Geschäftsführer Helmut Hussnätter auf NN-Nachfrage. Auf dem Video der Kamera werde das gesamte Kartenlesegerät automatisch durch ein graues Quadrat verdeckt. Andere Systeme arbeiten mit Verpixelung. Zudem werde auf die Videoüberwachung auf Schildern hingewiesen, sagte Hussnätter, man halte alle gesetzlichen Vorgaben ein.

Die Videoüberwachung der Kassentheken diene auch der Kundschaft: "So lässt sich im Zweifel leicht nachprüfen, ob Rückgeld richtig rausgegeben wurde." Der Kunde regte an, die Käufer an der Kasse mit einem Schild darüber zu informieren, dass das Nummernfeld des Kartenlesegeräts in der Aufzeichnung nicht erkennbar sei. Zumindest das Kassenpersonal müsste das auf Nachfrage mitteilen.

Das Filmen von Supermarkt-Kunden bei der Eingabe der Geheimzahl hat in den vergangenen Jahren immer wieder für mediale Aufregung gesorgt. Datenschützer sehen hier unter Umständen den Straftatbestand "Ausspähung von Daten" erfüllt, denn die PIN für EC-Karten darf vom Zahlungsempfänger nicht regelmäßig eingesehen oder verlangt werden. Eine NN-Anfrage beim Bayerischen Landesamt für Datenschutz in Ansbach konnten die Datenschützer aus Termingründen gestern nicht mehr beantworten.

Dagegen beantwortete die Rewe-Group umgehend die Frage, wie sie in ihren Supermärkten die Videoüberwachung im Kassenbereich handhabt. "Selbstverständlich halten wir uns streng an die gesetzlichen Vorgaben", schreibt die Pressesprecherin. Nähere Angaben könne sie hierzu nicht machen – aus Sicherheitsgründen. Über den Kassen im Rewe im Neuen Markt sind keine Kameras zu sehen. Auch nicht beim Real in der Freystädter Straße: Man habe dort auch keine hängen, sagt die Geschäftsleitung.

Im Zweifel befolgt die Kundin/der Kunde bei der Nummerneingabe also den zeitlosen Ratschlag, der auch fürs Niesen gilt: Bitte Hand vorhalten.

