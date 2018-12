Neumarkter Lammsbräu gibt Abschiedsparty für Susanne Horn

Lammsbräu-Generalbevollmächtigte verlässt zum Jahresende das Unternehmen — Vom Eigentümer hochgelobt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine überaus positive Bilanz des zurückliegenden Jahres hat Johannes Ehrnsperger, Inhaber und Geschäftsführer der Neumarkter Lammsbräu, beim Betriebsabend im Landgasthaus Ascher in Möning gezogen. "Es war wieder einmal das erfolgreichste Jahr unserer 390-jährigen Brauereigeschichte", fasste Johannes Ehrnsperger zusammen.

Susane Horn (li.) wird Ende des Jahres die Neumarkter Lammsbräu verlassen. Foto: Foto: Lammsbräu



Einen großen Beitrag zu diesem Erfolg habe Susanne Horn geleistet, die die Bio-Brauerei in den vergangenen zehn Jahren geleitet hat. Er habe damals nach einem "Universaltalent" gesucht, erinnerte sich Senior-Chef Dr. Franz Ehrnsperger in seiner Ansprache. Bei Susanne Horn habe er innerhalb weniger Sekunden gewusst: "Das ist die Richtige." Das Unternehmen habe unter der Führung von Susanne Horn seit 2008 eine "einzigartige Entwicklung" vollzogen, sagte Dr. Franz Ehrnsperger. "Sie war der beste Kapitän, den wir in dieser Zeit des Übergangs haben konnten."

Abschiedsparty geplant

Der Übergang auf die nächste Generation des Familienunternehmens ist unterdessen vor einem Jahr mit dem Eintritt von Johannes Ehrnsperger in die Geschäftsführung vollzogen worden (wir berichteten). Nach rund zwölf Monaten Doppelspitze verlässt Susanne Horn die Neumarkter Lammsbräu planmäßig Anfang 2019 und wechselt zur Brauerei Bischofshof nach Regensburg. Beim Betriebsabend überreichte Johannes Ehrnsperger ihr ein Ticket für eine große Afterwork-Party, bei der sich Ende Januar alle Mitarbeiter gebührend von ihrer Chefin verabschieden werden.

Susanne Horn war nicht die einzige, die beim Betriebsabend ein Jubiläum zu feiern hatte. Ebenso lange dabei sind Nicole Janda (Verkaufsinnendienst) und Petra Nibler (Getränkeabholmarkt). Bereits seit 25 Jahren gehören Tina Gruber (Logistik) und Stefan Feimer (Produktion) zur Lammsbräu-Belegschaft. Peter Weber ist seit 35 Jahren als Fahrer ein wichtiger Botschafter der Bio-Brauerei. Herbert Wanka vom Betriebsrat würdigte den großen Zusammenhalt im Unternehmen. Für Unterhaltung sorgten an diesem Abend die "Tonic Sisters" aus Nürnberg mit mehrstimmigem Live-Gesang, mitreißenden Choreografien und stilechten 60er-Jahre-Outfits.

