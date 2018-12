Neumarkter Lammsbräu verklagt Danone und Fresenius

NEUMARKT - Der Bio-Getränkehersteller Lammsbräu hat stellvertretend für die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser und zahlreiche mittelständische Mineralbrunnen Klage beim Landgericht Frankfurt/Main gegen die deutschen Tochtergesellschaften der internationalen Großkonzerne Danone und SGS (SGS Institut Fresenius) eingereicht.

Die Lammsbräu geht jetzt auf dem Klageweg gegen die Konkurrenz wegen angeblich unberechtigter Verwendung des Bio-Siegels für Mineralwasser vor. Foto: afp



Grund ist die angeblich irreführende Verwendung des Labels "Natürlich Bio" und des von Fresenius an seine Kunden verliehenen Schein-Bio-Siegels "Premiummineralwasser in Bio-Qualität" beim Danone-Produkt Volvic. Hierauf hatte Lammsbräu schon in einer Abmahnung gegen Danone am Mitte November aufmerksam gemacht und zur Unterlassung aufgefordert.

Da Danone bisher nicht bereit gewesen sei, auf die Nutzung der "irreführenden Aussagen und das Schein-Bio-Siegels" zu verzichten, sei zum Schutz der Verbraucher und der Bio-Prinzipien jetzt Klage geboten, heißt es in einer Pressemitteilung der Lammsbräu.

