Neumarkter ließ sich auf dubioses Bankgeschäft ein

NEUMARKT - Den Letzten beißen die Hunde. Der junge Mann, der sich auf ein eigenartiges Bankgeschäft eingelassen hatte, musste sich nun wegen Betrugs vor dem Jugendgericht Neumarkt verantworten.

Das Amtsgericht in Neumarkt Foto: Rurik Schnackig



Ein sogenannter Freund ohne eigenes Bankkonto hatte den jungen Mann gebeten, sein Bankkonto zur Verfügung zu stellen. Auf dieses wurden dann 940 Euro vom Konto eines Mitglieds einer Raiffeisenbank im bayerischen Oberland überwiesen – ohne das Wissen des nun Angeklagten. Das Geldinstitut hatte leichtfertig auf eine telefonische Anweisung hin gehandelt.

Der Neumarkter sollte nun das Geld von seinem Konto abheben und per Western Union in die Türkei schicken. Dazu kam es aber nicht, weil dem jungen Mann die Barsumme an einem feuchtfröhlichen Abend angeblich irgendwie abhanden gekommen war – gestohlen oder verloren.

Die Mutter half ihm aus der Patsche und überwies die 940 Euro an den Oberbayern zurück. Er müsse ihr die geliehene Summe nach und nach zurückzahlen, sagte er vor Gericht aus. Die Mutter saß im Zuhörerraum.

Von dem "Geschäftspartner" in der Türkei hat der junge Mann nichts mehr gehört. Jugendrichter Marcel Dumke und Staatsanwältin Dorothea Müller-Höll waren der Überzeugung, dass das schwächste Glied in der Kette vor ihnen saß, der, der am Ende drauf zahlen musste.

Sie stellten das Verfahren ein. Doch da Dummheit nicht vor Strafe schützt, bekam der junge Mann eine Arbeitsauflage von 50 Stunden.

Die Polizei ermittelt in einem ähnlichen Fall, bei dem es um rund 1000 Euro geht, die mit der gleichen Masche von einem Konto geräumt wurden. Davon wisse er aber nichts, versicherte der Angeklagte dem Jugendrichter.

