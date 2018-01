Neumarkter Linke verjüngt ihren Kreisvorstand

Gründer Norbert Finsterer gibt nach rund zehn Jahren sein Amt ab

NEUMARKT - Der Kreisverband Neumarkt der Partei Die Linke hat einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Kreisvorsitzende Norbert Finsterer hat nicht mehr für das Amt kandidiert.

Der neue Kreisvorstand der Neumarkter Linken mit den drei gleichberechtigten Mitgliedern Sebastian Pröbster (22) als Mitgliederbeauftragten, Tobias Emmerling (21) als Zuständigen für Presse– und Öffentlichkeitsarbeit und Bezirkstagskandidat Marco Winkler (28) als Kassier. © Die Linke



2008 gründete Norbert Finsterer den Kreisverband der Partei in Neumarkt. Seitdem war er auch Kreissprecher des Kreisverbandes. Dabei sollte das ursprünglich nur als Übergangslösung gedacht sein. "Ich wollte die Partei hier nur in Fahrt bringen, danach sollte die nächste Generation übernehmen. Aber daraus wurde so schnell nichts", erzählt Finsterer, der davor für die Grünen unter anderem im Kreistag saß.

Jetzt, rund zehn Jahre später, steht die nächste Generation bereit. In den Vorstand gewählt wurden Sebastian Pröbster (22) als Mitgliederbeauftragter, Bezirkstagskandidat Marco Winkler (28) als Kassier und Tobias Emmerling (21) als Zuständiger für Presse– und Öffentlichkeitsarbeit.

Fokus auf Wahlen

"Die erste Aufgabe des neuen Vorstands werden natürlich die Landtags- und Bezirkstagswahlen im kommenden Herbst werden. "Nach dem sehr guten Ergebnis bei der Bundestagswahl wollen wir da natürlich durchstarten und auch tatsächlich den Einzug in den Land- und Bezirkstag schaffen", sagt Tobias Emmerling, der selbst Landtagskandidat ist.

"Auf lange Sicht ist das Ziel die Kommunalwahlen 2020 und die Etablierung der Partei in der Kommunalpolitik", meint Marco Winkler. "Dort holt man die Leute politisch direkt ab. Und bis dahin brauchen wir aktive Mitglieder im ganzen Landkreis."

Und auch ihr zehnjähriges Jubiläum wollen die Linken in diesem Jahr feiern. "Da wird auch die ein oder andere bekannte Person in Neumarkt vorbeischauen. Und zum Jubiläum kommt der Generationenwechsel natürlich genau richtig", so Sebastian Pröbster.

