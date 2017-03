Neumarkter Lions feierten mit Weißwürsten und Jazz

Frühschoppen zum 100. Jubiläum der Organisation im Reitstadel

NEUMARKT - Beim traditionellen Jazz-Frühschoppen des Lions-Clubs Neumarkt im Reitstadel gab es in diesem Jahr einen besonderen Anlass zum Feiern: das 100-jährige Jubiläum von Lions Clubs International.

Die Gäste des Lions-Clubs Neumarkt ließen sich frische Weißwürste und Brezen schmecken (oben). Zu den Ehrengästen zählten Staatssekretär Albert Füracker, Oberbürgermeister Thomas Thumann und Landrat Willibald Gailler (re.). © Fotos: Günter Distler



)Rund 220 schick gekleidete und gut gelaunte geladene Gäste ließen sich gestern Mittag bei dem festlichen Empfang frische Weißwürste, Leberkäse, Obatzten und Brezen, später auch Kaffee und Kuchen schmecken. Dazu gab es Sekt, Bier sowie Alkoholfreies.

Der Neumarkter Lions-Präsident Stefan Rödl konnte Staatssekretär Albert Füracker, den Bundestagsabgeordneten Alois Karl, Landrat Willibald Gailler und Oberbürgermeister Thomas Thumann als Ehrengäste begrüßen.

Auch viele Mitglieder aus den benachbarten Lions-Clubs Hersbruck, Nürnberg und Beilngries sowie von den Rotariern waren der Einladung gefolgt. Rödl gratulierte außerdem einem "sehr verdienten Mitglied", Josef Rosch, zum 88. Geburtstag.

Thumann hob hervor, was die Lions für Bedürftige in der Region und in aller Welt leisten. "Sie schauen für 100 Jahre sehr frisch aus", scherzte der Oberbürgermeister.

Die Veranstaltung wurde vom Stuttgarter Markus Harm Quartett und der Sängerin Dada Fola mit zeitgenössischem Jazz musikalisch umrahmt.

