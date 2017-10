Neumarkter Musiker mischen in Schwabach mit

"Easy Listening Music Orchestra" lässt Bigband-Sound wieder lebendig werden - vor 35 Minuten

NEUMARKT/SCHWABACH - Oberpfälzer in Franken: Für das "Easy Listening Music Orchestra" (ELMO) haben sich 20 Musiker aus beiden Regierungsbezirken zusammengetan und geben am Sonntag, 12. November, ein Konzert im mittelfränkischen Schwabach. Aus Neumarkt ist ein Teil der "Da Capo Showband" am Start.

Das „Easy Listening Music Orchestra“ (ELMO) gibt ein Big-Band-Konzert mit Norbert Nagel am 12. November in Schwabach. Auch Neumarkter Musiker sind dabei. © Foto: ELMO



Es ist ein deutschlandweit einmaliges Projekt, so viele verschiedene Orchester zu einem zu vereinen. Am Sonntag, 12. November, um 19.30 Uhr wird das Ergebnis im Schwabacher Markgrafensaal, Ludwigstraße 16, zu hören und sehen sein.

Orchesterleiter wie James Last, Max Greger, Bert Kaempfert, Billy Vaughn und Co. haben ab den 1950er Jahren die Musik der Radiosender und TV-Shows mitbestimmt. Ihr Sound ist vielen noch präsent: Eingängig, leicht verdaulich, sehr variabel im Klangbild und immer mit höchster Präzision gespielt.

Überwiegend Profis

Diesem Erbe fühlt sich Elmo verpflichtet: Der Schwabacher und Multi-Instrumentalist Michael Zanzinger hat dafür größtenteils professionelle Jazz- und Bigband-Musiker um sich geschart, um den besagten Sound wieder lebendig werden zu lassen.

Obendrein wird einer der renommiertesten Saxofonisten und Klarinettisten Deutschlands, Norbert Nagel, als außergewöhnlicher Gast-Solist den Abend bereichern.

Die Partituren der verschiedenen Orchester mit ihren variierenden Besetzungen sind mit viel Liebe zum Detail für den Elmo-Klangkörper übernommen und bearbeitet worden. So spielt das Orchester mit zwei Bässen, um den Sound von Bert Kaempfert und James Last originalgetreu abzubilden.

Ein großes Marimbaphon sorgt für den authentischen Klang von Herb Alpert. Auch das markante Saxofon-Spiel des Münchners Max Greger darf nicht fehlen. Abgerundet wird das umfangreiche Klangspektrum durch Klarinetten, Querflöten, Piccolo-Flöten, Fagott und Pan-Flöte bis hin zur Kesselpauke.

Extra-Klasse versprochen

"Wir bieten ein Klangereignis der Extra-Klasse", verspricht Michael Zanzinger den Besuchern. Karten ab 20 Euro gibt es vorab auf der Internetseite www.elmobigband.de, per E-Mail an elmobigband@gmx.de und beim Veranstalter, = (0 15 78) 0 40 24 13.

nn